Hevder Can krever utkjøpsklausul - Liverpool nekter

Partene sliter med å komme til enighet om ny kontrakt.

Liverpools Emre Can er på utgående kontrakt i Liverpool og enn så lenge har ikke den tyske midtbanespilleren signert noen ny avtale.

Det har tidligere blitt meldt om positive samtaler mellom partene, men i kulissene lurer italienske Juventus, som også ønsker seg spilleren.

Onsdag skriver Dominic King i Daily Mail at Can ønsker en såkalt utkjøpsklasul i en eventuell ny avtale med Anfield-klubben, men at de røde er lunkne til å inkludere en slik klausul i en ny kontrakt.

Daily Mail skriver at Liverpool har samme holdning til dette i forhandlingene med tyskeren, som de hadde da Philippe Coutinho skrev ny kontrakt tidligere i år. Også den gang nektet Liverpool å inkludere en utkjøpsklasul i avtalen da de forhandlet med brasilianeren.

Manager Jürgen Klopp skal enn så lenge ta situasjonen med Can med knusende ro, og ser heller at spilleren forlater klubben neste sommer - vederlagsfritt - enn at han blir solgt for småpenger i januarvinduet.

Liverpool betalte rundt 10 millioner pund for Can i 2014.

Premier League-klubben skal, ifølge Daily Mail, fortsatt ha troen på at de kan overbevise midtbanemannen som å signere en ny avtale.

Emre Can har vært i meget god form for Liverpool innledningsvis denne sesongen og scoret blant annet to mål i seieren over Hoffenheim på hjemmebane, en sier som sikret Liverpool spill i Champions League.