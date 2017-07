Hevder Coutinho er enig med Barcelona

Nå må den spanske klubben overtale Liverpool.

Den spanske journalisten Gerard Romero i radiokanalen RAC1 meldte tirsdag kveld at Barcelona og Liverpools Philippe Coutinho skal ha kommet til enighet om de personlige betingelsene rundt en overgang.

Han skrev videre at det nå er opp til den spanske storklubben å komme til enighet med Liverpool om en overgangssum for brasilianeren.

Viasats La Liga-ekspert Petter Veland omtaler Romero som en troverdig kilde på sin Twitter-konto, men påpeker at det er langt mellom det å komme til enighet om slike betingelser og fullføre en overgang.

- Liverpool er neppe veldig medgjørlige, påpeker Veland.

Tidligere tirsdag ble det meldt fra spanske Sport at representanter fra Barcelona var på vei til London for å forhandle om Coutinho.

Liverpool opererer som kjent ofte fra London i overgangssaker.

‼️ ÚLTIMA HORA

⚽️ Acord tancat amb Coutinho. El FCB ho té tot tancat amb el futbolista. El club negocia el traspàs amb el Liverpool. — EsportsRAC1 (@EsportsRAC1) July 25, 2017

ACUERDO CERRADO con COUTINHO. El FCB tiene todo atado con el futbolista. El club negocia con el Liverpool el traspaso @tudirasrac1 #mercato — Gerard Romero (@gerardromero) July 25, 2017

Liverpool Echo har tidligere skrevet at et bud fra Barcelona allerede har blitt avslått. Det budet skal ha vært på 72 millioner pund og det er ventet at katalanerne må legge langt mer på bordet for stjernen.

Liverpool på sin side, er i sin fulle rett til å takke nei til alle bud.

I kjølvannet av det første budet har Liverpool kommunisert at de ikke ønsker å selge playmakeren til noen klubber denne sommeren.

Coutinho skrev under på en ny avtale med Liverpool så sent som i januar i år. Den avtalen binder brasilianeren til klubben fram til 2022.

Det har i lengre tid versert rykter om at Barcelona ønsker seg Coutinho, og disse ryktene har blusset opp på ny i forbindelse med at Neymar har blitt koblet med en overgang bort fra Barcelona, til franske PSG.

Bra kilde, men det er langt fra "enighet/aksept" fra spiller/agent/mellommann til en overgang. LFC neppe veldig medgjørlige. Vamos a ver 2/2 — Petter Veland (@ViasatVeland) July 25, 2017

Spanske medier har antydet at den spanske klubben vil sikre seg Coutinho, som et ledd i jobben med å overbevise Neymar om å bli. De to brasilianske landslagsspillerne skal være svært gode venner.

Coutinho kom til Liverpool fra Inter i 2013 og har etablert seg som én av klubbens største stjerner. Han har tidligere spilt i Barcelona-klubben Espanyol, på lån, og kjenner slik sett til både byen og spansk fotball.

