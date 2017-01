Hevder Ødegaard blir Heerenveen-spiller tirsdag

ANNONSE

Ifølge den spanske journalisten José Luis Sanchez vil Martin Ødegaard bli presentert som Heerenveen-spiller på en pressekonferanse tirsdag.

Det vil skje klokken 11.30, ifølge La Sexta-journalisten.

Sanchez følger Real Madrid svært tett og skal ha gode kilder i klubben.

Ifølge TV 2 skal Ødegaard allerede være på plass i Nederland og det skal dreie seg om en låneavtale som strekker seg ut sesongen.

I Heerenveen vil Ødegaard blir lagkompis med Morten Thorsby.

Også lokalavisen Leeuwarder Courant skriver at Ødegaard etter alt å dømme blir Heerenveen-spiller i løpet av kort tid.

Nordmannen, som fylte 18 år rett før jul i fjor, ble hentet til Real Madrid som 16-åring vinteren 2015, men har fått lite spilletid i Madrid.

Ødegaard har stort sett måttet tatt til takke med spill for klubbens andrelag Castilla, og det har i lengre tid blitt spekulert i et lån.

ØDEGAARD-MELDING: Detet skriver den spanske journalisten på nettstedet Vippter.

Lenge tydet ting på at franske Rennes ville bli 18-åringes neste klubb, men den avtalen ble senere lagt på is av den franske klubben.

Ødegaard har ni landskamper for Norge, samt en rekke opptredener for det norske U21-landslaget.

Han har tidligere spilt for Strømsgodset, og står bokført med to A-kamper for Real Madrid siden overgangen i 2015.

Den siste av disse to kom i november i fjor, da unggutten startet i cupkampen mot Cultural Leonesa.