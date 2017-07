Hevder Donnarumma er enig med AC Milan om en ny kontrakt

ANNONSE

De meget troverdige journalistene Fabrizio Romano og Gianluca Di Marzio skriver mandag kveld at Gianluigi Donnarumma og AC Milan er enige om en ny kontrakt.

Ifølge de to journalistene skal kontrakten strekke seg over fem år, og sikre Donnarumma en årslønn på nesten 60 millioner kroner.

Kontrakten skal også inneholde en utkjøpsklausul.

Hvis AC Milan ikke når Champions League sesongen 2018/2019, vil utkjøpsklausulen være på 50 millioner euro, eller omtrent 475 millioner kroner.

Om den italienske storklubben derimot lykkes med å kvalifisere seg til Champions League, dobles klausulen. Dermed må klubber ut med 950 millioner kroner for å sikre seg talentet, skriver Di Marzio på sitt nettsted.

Det skapte nylig overskrifter da det ble kjent at Donnarumma takket nei til AC Milans kontraktsforslag, og gjorde det klart at han ønsket seg bort fra klubben. Nå ser det altså ut til at Donnarumma og hans agent Mino Raiola har snudd.