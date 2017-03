ANNONSE

Etter at Vegard Forrens kontrakt med Molde tok slutt ved nyttår, har den norske landslagsspilleren vært uten klubb.

Nå skriver VG at Forren blir med Rosenborg på treningsleir i Marbella.

Avisen skriver videre at Forren og trønderklubben ikke har blitt enige om en kontrakt, men at turen er et steg i retning av at han blir Rosenborg-spiller.

29-åringen har nylig lagt bak seg to perioder i Molde, kun avbrutt av et mislykket opphold i Premier League-klubben Southampton.

Tidligere i vinter var Forren på treningsleir med den tyske klubben 1860 München, uten at partene ble enig om en avtale. Forren har tidligere uttalt at han kunne tenkt seg å spille fotball i utlandet, men arbeidet med å finne en ny klubb til trønderen har vist seg å være utfordrende.

Rosenborg møter svenske Malmö til en treningskamp søndag, før turen går videre til Marbella.