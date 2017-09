Hevder Hovland er klar for Sogndal

Eurosport skriver at den norske landslagsspilleren vender tilbake til Eliteserien.

Den norske forsvarsspilleren Even Hovland skal ifølge Eurosport være klar for Sogndal. Nettstedet skriver at eliteserieklubben har kalt inn til pressekonferanse mandag klokka 14, og at det er presentering av Hovland som står på agendaen.

Hovland har vært klubbløs siden kontrakten med Nürnberg gikk ut i sommer.

Han har tidligere takket nei til et tilbud fra Sogndal, men skal nå altså ha fått et tilbud han er fornøyd med.

Hovland spilte for Sogndal i årene 2007 til 2011, før turen gikk videre til Molde. Fra 2017 har den norske landslagsspilleren oppholdt seg i 2. Bundesliga og Nürnberg.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Hovland mandag, men henvendelsene har så langt ikke blitt besvart.