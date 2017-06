ANNONSE

Zlatan Ibrahimovic (35) ble for en drøy uke siden meldt å være ferdig som Manchester United-spiller da klubben ikke forlenget avtalen med den langtidsskadde svensken.

Det ble likevel klart samtidig at Ibrahimovic skulle trene seg opp igjen fra den alvorlige kneskaden på Manchester Uniteds treningsanlegg i Carrington.

Ifølge Daily Star har 35-åringen nå anslått at han er tilbake på fotballbanen i november. Det åpner angivelig for at han kan skrive under på en ny korttidsavtale på Old Trafford.

Manchester United bestemte seg for å ikke bruke opsjonen på en sesongs forlengelse med Ibrahimovic, siden svensken ikke var ventet å kunne returnere til spill før på nyåret.

Men da «Ibra» viste seg igjen på Uniteds treningsfelt i Salford denne uka, skal han ha kommet med et mer optimistisk anslag. Stjernespissen skal da ha sagt til ulike personer i klubben at han håper å være tilbake for fullt i november.

Med 28 fulltreffere forrige sesong, er veteranen utvilsomt en mann som fortsatt kan bidra for Manchester United. I hvert fall hvis han gjør comeback i godt gammelt slag.

Den siste uka er Ibrahimovic også blitt koblet til Los Angeles Galaxy i den amerikanske ligaen MLS.