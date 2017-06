Hevder Inter har avslått Uniteds Perisic-bud

ANNONSE

Manchester United har blitt koblet med den kroatiske stjernevingen Ivan Perisic denne sommeren og flere har meldt at en overgang nærmer seg.

Skal vi tro The Telegraph og journalist James Ducker, er imidlertid ikke dette tilfellet. Ducker skriver torsdag at Perisic' klubb, italienske Inter, i stedet har latt seg irritere over Uniteds framgangsmåte i sommer.

Inter har nemlig stått i fare for å ikke møte kravene til UEFAs Financial Fair Play-regler og slik sett risikert en bot på 7 millioner euro.

Ifølge Ducker har Inter vært nødt til å komme opp med rundt 30 millioner euro før 30. juni - slutten på skatteåret - for å balansere regnskapet og slik sett unngå bot.

Akkurat det skal United ha prøvd å utnytte ved å legge inn et bud på rundt 30 millioner euro for Perisic, i håp om at Inter skulle akseptere dette og dermed slippe unna Financial Fair Play-boten fra UEFA.

United kal ifølge The Telegraph har lagt inn to bud på spilleren, et på 30 millioner euro og et på 32 millioner, men begge skal ha blitt avslått.

Inter på sin side skal være forbannet over det lave budet fra United og gitt Premier League-klubben klar beskjed om at de må hoste opp rundt 50 millioner euro for å ha noen sjanse til å få signere kroaten.

Det har United nektet å betale for stjernevingen.

Inter ser nå også ut til å kunne skaffe seg midler til å møte Financial Fair Play-reglene gjennom andre salg og dermed tyder mye på at Perisic ikke lenger vil være tilgjengelig, siden Inter ikke har behov for å selge. Inter-trener Luciano Spalletti skal nemlig ikke være villig til å slippe vingen.

Den italienske klubben har solgt Ever Banega til Sevilla for 9 millioner euro og håper å tjene 13 millioner euro til, ved et salg av Gianluca Caprari til Sampdoria. De siste pengene satser Inter på å få inn gjennom salg av Jonathan Biabiany, George Puscas og Andrea Ranocchia.

Det betyr at United trolig må se seg om etter andre alternativer.

Klubben har allerede sikret seg svenske Viktor Lindelöf i sommer og jakter også Nemanja Matic fra Chelsea og Alvaro Morata fra Real Madrid.

