Hevder klubben prøver å kvitte seg med Demidov

Vadim Demidov har slitt med lite spilletid i Minnesota United, og ser nå ut til å være på vei bort fra MLS-klubben.

Amerikanske Pioneer Press skriver tirsdag at Minnesota United forsøker å kvitte seg med Vadim Demidov. Den norske forsvarsspilleren ankom MLS-klubben før årets sesong, men har så langt ikke lykkes i sitt opphold i amerikansk fotball.

Nå kan det se ut til at det går mot klubbskifte for nordmannen.

Pioneer Press skriver at Minnesota United nå har intensivert arbeidet med å kvitte seg med Demidov, som tjener 550.000 dollar i året, omtrent 4,5 millioner kroner.

Avisen skriver videre at Demidov ikke har trent med klubben så langt denne uken.

- Vi prøver å få ordnet noen ting med et par klubber ... så vi vil gi dere mer informasjon om det når jeg vet mer, sier hovedtrener Adrian Heath til Pioneer Press.

NEDTUR: Vadim Demidovs tid i Minnesota United har ikke vært noen stor suksess.

- Jeg tror han har håp, og vi har håp om at vi kan få på plass noe, fortsetter Heath.

Minnesota United møter Houston Dynamo på onsdag. Demidov har ikke spilt en kamp for klubben siden 25. mars. Nordmannen startet sesongen som kaptein for klubben, men har senere blitt henvist til innbytterbenken og tribunen.

Avisen peker videre på at Vålerenga tidligere ble nevnt i forbindelse med Demidov, men at de ryktene ikke har materalisert seg noe mer så langt.

Også journalist Jeff Rueter, som jobber for blant annet The Guardian og ESPNFC skriver at Demidov ser ut til å være på vei bort fra Minnesota United.

- Hører at Vadim Demidov skal ha fått beskjed om at han ikke trengte å komme tilbake til trening med Minnesota United. Kjøpes ut eller overgang virker nært forestående, skriver Rueter.

Nettavisen har så langt ikke lykkes med å få kontakt med Vadim Demidov.

Minnesota United ligger helt sist i den vestlige divisjonen av MLS, med sine 18 poeng.

Hearing that Vadim Demidov was told not to return to #MNUFC training. Buyout/transfer imminent. VD making $550k, began year as captain. #MLS — Jeff Rueter (@jeffrueter) 17. juli 2017