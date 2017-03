Hevder Lacazette har avtale med Atletico Madrid

ANNONSE

Den spanske storklubben Atletico Madrid skal ha en avtale med den franske stjernespissen Alexandre Lacazette fra Lyon på plass.

Det skriver journalisten Antonio Ruiz i Cadena Cope.

Det er Viasats ekspert og kommentator på spansk fotball, Petter Veland, som videreformidler saken på nettsamfunnet Twitter tirsdag.

Atletico være enig med Lacazette om de personlige betingelsene, men spanjolene skal ikke ha startet forhandlinger om pris med Lyon.

Mange rykter



Interessen for målmaskinen skal være stor og klubber som Liverpool og Arsenal har også den siste tiden blitt koblet med 25-åringen.

Lacazette har nettet 23 mål på 25 ligakamper i Ligue 1 denne sesongen.

Stjernespissen har lenge blitt koblet med andre klubber, men har fram til nå valgt å forbli lojal til moderklubben, der han har bøttet inn mål.

I fjor ble det meldt fra England at West Ham hadde lagt inn et bud på rundt 40 millioner pund for spissen, men det ble aldri noen overgang.

Før jul i fjor åpnet imidlertid stjernen for en overgang.

- Vi får se neste sommer. Mange store klubber har blitt nevnt og det er hyggelig. Vi må tenke litt på det, sa Lacazette den gang, ifølge Le Progres.

NOTICIA @RuizAntonito El Atleti tiene el SÍ de Lacazette pendiente del TAS. El acuerdo se cerró en casa de Gil Marín https://t.co/HDqAGkMb0v pic.twitter.com/rZyCuPCsEd — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 20, 2017





Atlético er enig med Alexandre Lacazette om personlige betingelser for en overgang. Forhandlingene med Lyon har ikke startet (@RuizAntonito) — Petter Veland (@ViasatVeland) March 21, 2017





Jakter rekorder



Nå kan fort spansk fotball bli neste stopp for måljegeren.

Lacazette har imidlertid heller aldri lagt skjul på at han ønsker å bli en legende i Lyon og han jakter scoringsrekorden til Serge Chiesa (134 mål).

- Jeg foretrekker å konsentrere meg om laget jeg spiller på, spille, score og å slå rekordene til klubbens legender, sa spissen i desember i fjor.

Totalt har Lacazette scoret 121 mål på 266 kamper for Lyon.

Til tross for at 25-åringen har scoret jevnt og trutt for klubblaget de siste sesongene, står han kun med ti landskamper for Frankrikes A-landslag.

