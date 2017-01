Hevder Liverpool ønsker Julian Brandt

ANNONSE

Den velinformerte Liverpool Echo-journalisten James Pearce skriver tirsdag kveld at Liverpool jakter tyskeren Julian Brandt.

20-åringen spiller til daglig i Bayer Leverkusen.

Ifølge Pearce er det snakk om at Liverpool vil hente den unge tyskeren til sommeren, og ikke nå i det åpne januarvinduet.

Leverkusen skal tidligere har gjort det klart at juvelen ikke er til salgs, men Liverpool skal være villig til å betale store penger for spilleren.

Markedsverdien til Brandt skal ligge på 20 millioner pund, men det er ventet at Leverkusen vil kreve mer for å slippe 20-åringen.

Pearce skriver at Liverpool har speidet på Brandt i lengre tid.

Også Bayern München skal være ute etter å sikre seg underskriften til kantspilleren og Liverpool må derfor regne med konkurranse.

Liverpool håper at manager Jürgen Klopps gode rykte for å utvikle unge talenter og klubbens gode innsats i Premier League denne sesongen, vil være nok til å overbevise 20-åringen om å velge Anfield-klubben.

- Jeg er ikke redd for å avvise Bayern München for en andre gang. Det gjelder også andre klubber, uttalte Brandt nylig til tyske Bild.

STORTALENT: Tyske Julian Brandt.

Brandt kom til Leverkusen fra Wolfsburg i 2014 og har en kontrakt som varer fram til 2019. Ifølge Liverpool Echo skal imidlertid Brandt ha en klausul i kontrakten som gjør at han kan gå for rundt 17 millioner pund sommeren 2018. Hvis dette stemmer kan det derfor bli vanskelig for Leverkusen å avslå et svært godt bud fra andre klubber den kommende sommeren.

Brandt har imidlertid også vært åpen for å skrive ny kontrakt med Leverkusen og uttalte nylig at det absolutt er en mulighet.

Skulle 20-åringen skrive ny kontrakt med Leverkusen, vil dette ifølge Pearce trolig sette en stopper for Liverpools interesse.

Samme journalist skriver også at Liverpool fortsatt følger situasjonen til Dortmund-fenomenet Christian Pulisic nøye, men også når det gjelder amerikaneren, vil det trolig ikke skje noe før til sommeren.