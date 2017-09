Hevder Liverpool ville ha Müller som Coutinho-erstatter

Premier League-klubben skal ha fått et bud avslått på stjernen.

Det er den tyske avisen Sport Bild som onsdag skriver at Bayern München-stjernen Thomas Müller ble dratt inn i den mye omtalte overgangssagaen med Liverpool-stjernen Philippe Coutinho denne sommeren.

Barcelona jaktet som kjent den brasilianske playmakeren og skal ha vært villig til å legge store penger på bordet for å sikre seg spilleren.

- Müller som erstatter



Det var snakk om en overgangssum på rundt 100 millioner pund.

Liverpool på sin side var hele veien klare på at de ikke ønsket å selge profilen og da vinduet stengte, var Coutinho fortsatt hos de røde.

Ifølge Bild skal imidlertid Liverpool har vurdert et salg av 25-åringen, men bare om det fikk på plass en erstatter først. Premier League-klubben skal derfor ha lagt inn et bud på den tyske Bayern-stjernen Müller.

Budet ble, skal vi tro avisen, blankt avslått av Bayern München.

Dermed ble det heller ikke aktuelt for Liverpool å godta et bud fra Barcelona på Coutinho og han er nå tilbake i spill for klubben.

Brassen var blant annet på banen i tirsdagens ligacupkamp mot Leicester, der han han storspilte de første 45 minuttene, før han ble byttet ut.

Coutinho selv skal ha vært meget interessert i en overgang til den spanske storklubben og skal ha forsøkt å «tvinge» gjennom et salg.

- Var interessert



Til tross for denne sagaen, ble han likevel tatt meget godt tatt imot av Liverpools supportere da han kom inn som innbytter mot Sevilla i Champions League - hans første kamp etter at vinduet stengte.

Coutinho uttalte nylig følgende om Barcelona-ryktene:

- Jeg fikk et jobbtilbud, og noen ganger så blir du interessert. Noen ganger blir du ikke det, men i mitt tilfelle så vet alle at jeg var interessert. Min familie også, sa Coutinho i et intervju gjengitt av Daily Mail.

Barcelona endte opp med å hente midtbanemannen Paulinho og stjerneskuddet Ousmane Dembele i sommerens overgangsvindu.

Interessen for Coutinho blusset for alvor opp etter at landsmannen Neymar ble solgt til franske PSG for rundt 222 millioner euro.

Mest sett siste uken