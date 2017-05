Hevder Monaco vil kjøpe Berge for 15 millioner euro

ANNONSE

19-åringen har imponert stort etter sin overgang fra Vålerenga til belgiske Genk i vinter og allerede nå viser større klubber interesse for nordmannen.

Berges tidligere trener i Vålerenga, Kjetil Rekdal, er usikker på om ungutten bør bytte klubb allerede til sommeren.

- Han har vært proff i tre måneder. Det kan godt være det er lurt at han tar ett år til i Racing Genk. Han fikk bra med internasjonal erfaring i år og sannsynligvis får Racing Genk spille europacup neste sesong også, sier Rekdal til Nettavisen.

- Det er helt umulig å si hva som rett. Det er så mange ting som kommer inn i bildet som man ikke kan svare på nå, men sportslig sett er Frankrike et nytt steg opp i forhold til den belgiske ligaen, forklarer den tidligere Vålerenga-sjefen.

TIDLIGERE TRENER: Kjetil Rekdal kjenner Sander Berge godt fra tiden i Vålerenga.

- 15 millioner euro



Ifølge den belgiske avisen Het Laatste Nieuws (HLN) er Champions League-semifinalist Monaco klare til å tilby den belgiske klubben 15 millioner euro for midtbanespilleren.

Også VG har erfart at Ligue 1-klubben ønsker å hente nordmannen.

Rekdal er ikke overrasket over at Berge allerede på noen få måneder har klart å markere seg i den belgiske ligaen.

- Det har vært sånn som forventet. Jeg kjenner han ganske godt og han har evnen til å lære fort, forteller Rekdal.

Den tidligere norske landslagshelten er imidlertid klar på at Berge fortsatt ikke er ferdig utlært, men mener 19-åringen har gode forutsetninger for å få en «fin karriere».

- Han har grunnlaget som veldig få andre midtbanespillere har. Han er stor, hurtig, god med ballen, og flink én-mot-én. Han har gode muligheter, sier Rekdal.

SPILTE FOR MONACO: Thorstein Helstad spilte for Monaco i 2011-2012-sesongen.

Helstad skryter av Monaco

Tidligere Monaco-spiller, Thorstein Helstad, er i likhet med Rekdal usikker på om en overgang for Berger er det rette valget allerede til sommeren, men er klar på at hans tidligere klubb kan være et spennende valg dersom det blir aktuelt.

- Monaco har vært flinke meg ungguttene sine. De har også et bra akademi i bakhånd. Det var ikke et gammelt lag de hadde i semifinalen i Champions League, sier Helstad til Nettavisen.

Men han er klar på at Berge må regne med tøffere kamp om plassene i Ligue 1-klubben hvis en overgang blir en realitet.

- Konkurransen blir hardere der enn i Genk, og i og med at de kom seg til semifinalen i Champions League, så kommer de sikkert til å tjene gode penger i overgangsvinduet som kommer. Da får de sikkert penger de kan bruke på nye spillere. De kommer til å være sterke inn mot neste sesong, så det blir nok å stille seg i en tøffere kø der, men de er flinke. Når de først henter noen, så får de muligheten også, forklarer Helstad.

Hverken Sander Berge eller agent Mike Kjølø har svart på Nettavisens henvendelser om Monaco-ryktene torsdag.