Hevder Mourinho ble advart mot å kjøpe Lacazette

Speiderne skal ikke ha blitt imponert over Arsenals rekordmann.

Nylig ble det klart at Arsenal hadde sikret seg den franske spissen Alexandre Lacazette fra Lyon for rundt 46,5 millioner pund.

Lacazette er dermed Arsenals dyreste spiller noensinne.

Tirsdag skriver Manchester Evening News at også Manchester United har fulgt franskmannen tett og hatt speidere for å vurdere 26-åringen.

Ifølge avisen skal imidlertid ikke manager José Mourinho har blitt spesielt imponert over de tilbakemeldingene han fikk på franskmannen.

Journalist James Robson skriver nemlig at Uniteds speidere skal ha kommet med flere advarsler. De mente blant annet at Lacazette manglet fart og at han ikke var fysisk sterk nok til å takle Premier League.

Den franske spissen scoret 37 mål på 45 kamper for Lyon forrige sesong, men United-speiderne påpekte at mange av de målene kom på straffe.

Disse tilbakemeldingene skal ifølge Manchester Evening News være grunnen til at Mourinho raskt valgte å se etter andre alternativer.

Avisen skriver at portugiseren til slutt skal ha plukket ut tre aktuelle navn: Alvaro Morata, Andrea Belotti og kraftspissen Romelu Lukaku.

Mandag ble det offisielt at Lukaku er klar for United.

Belgieren scoret 26 mål for Everton sist sesong og kun Harry Kane fra Tottenham og Sergio Agüero fra Manchester City har scoret mer enn Uniteds nye stjernespiss de tre siste sesongene i Premier League.

Lukaku er allerede på plass med United-troppen i LA.

PÅ PLASS HOS UNITED: Romelu Lukaku.

Lacazette på sin side trente tirsdag for første gang med Arsenal, etter overgangen. Londonklubben har startet oppkjøringen i Australia.

Nylig bekreftet manager Arsène Wenger at spissen kan få sin debut innen kort tid og kan bli involvert allerede mot Sydney FC torsdag.

- Torsdag er det stor sjanse for at han blir involvert, og han blir trolig også involvert mot Western Sydney på søndag, sa Wenger ifølge Daily Mail.

