Hevder Muhamed Keita blir New York Red Bulls-spiller

Amerikanske Metro skriver at det er ventet at nordmannen signerer for klubben i løpet av den kommende helga.

Muhamed Keita ser ut til å være på vei til MLS-klubben New York Red Bulls. Amerikanske Metro skriver at norsk-gambieren er ventet å signere for New York-klubben i løpet av den kommende helga.

Nettavisen har vært i kontakt med Keitas agent, Atta Aneke. Han bekrefter at det går mot en overgang for Keita.

- Ja vi nærmer oss. I løpet av et par dager skal det være på plass, sier Aneke til Nettavisen.

Aneke bekrefter at det er snakk om en permanent overgang, og ikke en låneavtale.

Ifølge Metro mangler Keita fortsatt å gjennomføre legesjekken i forkant av overgangen.

27-åringen spilte senest for Vålerenga, der han var på utlån fra polske Lech Poznan. Tidligere i Juli ble det bekreftet at han var ferdig i Oslo-klubben.

- Vi ønsker ikke å benytte oss av opsjonen vi har, det er for mye penger for oss. Per dags dato er han Lech Poznan-spiller, men vi får se an litt. Om vi senere kan få til en gratis overgang, stiller situasjonen seg annerledes, sa Ronny Deila til TV 2 tidligere i juli.

Nå ser det altså ut at amerikansk fotball venter for Keita. Der spiller allerede en rekke andre norske spillere, der Ola Kamara er blant dem med størst suksess.

Keita har også fortid i eliteserieklubbene Stabæk og Strømsgodset.