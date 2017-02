Hevder Philipp Lahm legger opp etter sesongen

ANNONSE

Ifølge den tyske avisen Sport Bild kommer Bayern München-stjernen Philipp Lahm til å legge opp etter den inneværende sesongen.

33-åringen ble verdensmester med Tyskland i 2014 og har i en årrekke vært én av de mest sentrale og solide spillerne i Bayern München.

Sport Bild skriver at Lahm kommer til å takke for seg i Bayern helt og holdent, selv om han skal være ønsket i en rolle som sportsdirektør.

Veteranen skal imidlertid ikke ha noe ønske om en slik rolle.

Lahm har i utgangspunktet kontrakt med storklubben ut 2018-sesongen, men den anvendelige spilleren ønsker å avslutte den til sommeren.

Backen, som også kan bekle en rolle som defensiv midtbanespiller, er et produkt av Bayerns akademi og har vært i klubben siden 1995.

Han har spilt under hovedtrenere som Jurgen Klinsmann, Louis van Gaal, Otmar Hitzfeld, Jupp Heynckes og Josep Guardiola.

Han debuterte for A-laget i 2002/03-sesongen og har vært fast inventar siden 2005/06-sesongen. Han har spilt over 600 kamper for klubben.

Som Bayern München-spiller har 33-åringen vunnet Bundesligaen sju ganger og kan få sin åttende ligatriumf denne våren.

Han var også med å vinne Champions League i 2013 og har vunnet den tyske cupen seks ganger med München-klubben så langt.

Lahm var tapende finalist i Champions League både i 2010 og 2012.

Backen har fått med seg 113 landskamper for Tyskland og har spilt i flere VM- og EM-sluttspill for nasjonen i løpet av de siste 15 årene.

Han var kaptein da Tyskland vant VM i 2014.

Lahm blir ikke den eneste Bayern-spilleren som gir seg etter denne sesongen. Fra før er det kjent at den spanske profilen Xabi Alonso også legger støvlene på hyllen etter at vårsesongen er unnagjort.