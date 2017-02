Hevder Rekdal kan være tilbake som fotballtrener allerede på mandag

ANNONSE

For litt over en uke siden, kom nyheten om at Kjetil Rekdal var ferdig i jobben som sportssjef i Vålerenga.

Lørdag skriver Dagbladet at Rekdal kan være tilbake i en fotballjobb allerede førstkommende mandag. Ifølge avisen skal det være snakk om en «god europeisk toppklubb».

- Jeg har fått et tilbud nå som jeg vurderer. Jeg må bruke helga på å tenke gjennom dette, sier Rekdal til Dagbladet.

Dagbladet skriver videre at det også kan være aktuelt å vente til sommeren før Rekdal tar over jobben. Den tidligere Vålerenga-treneren sier at klubben er på et høyere nivå enn Vålerenga.

Tidligere i uken skrev Kampanje at Rekdal var klar for jobb i TV-selskapet Discovery som en del av selskapets fotballsatsing. Ifølge Kampanje var Rekdal tiltenkt en rolle som ekspertkommentator. Discovery eier rettighetene til Eliteserien.

Dette benekter Rekdal overfor Dagbladet.

- Jeg så det som kom ut i går, men jeg skjønner ikke hvor det kommer fra, sier han til Dagbladet.