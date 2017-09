Hevder Rio Ferdinand skal satse på proffboksing

Den tidligere midtstopperen gjør comeback i idretten.

Det er engelske Telegraph som mandag kveld skriver at den tidligere Manchester United-spilleren Rio Ferdinand satser på en ny karriere.

38-åringen skal gjøre et forsøk på å bli profesjonell bokser og dette vil ifølge avisen bli annonsert på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Telegraph skriver at Ferdinand har et ønske om å følge i fotsporene til UFC-stjernen Connor McGregor og den tidligere Sheffield United-spissen Curtis Woodhouse, som er britisk mester i lett weltervekt.

Ferdinand, som nå jobber som ekspert for BT Sports og BBC, har den siste tiden postet flere bilder av seg selv i sosial medier der han trener boksing.

Ifølge The Telegraph trenger Ferdinand fortsatt lisens for å kunne satse på boksing, men den tidligere fotballspilleren skal ha holdt seg i meget god form etter at han la støvlene på hylla og treningen har blitt en sentral del av Ferdinands liv, etter at han mistet konen for to år siden.

Som fotballspiller var 38-åringen i klubber som West Ham, Leeds og Manchester United. For sistnevnte klubb spilte han 455 kamper.

United betalte 30 millioner pund for Ferdinand i 2002.

Han fikk også med seg 81 kamper og scoret tre mål for England.

Dodging Rain Drops.... Reaction Drill... Keep Moving!! 💧🎾 @chrisvarnavas Et innlegg delt av Rio Ferdinand (@rioferdy5) mandag 18. Sep.. 2017 PDT

Decent day with the family on the boat... just taking in some much needed sun! #SeaLiving #YachtLife Et innlegg delt av Rio Ferdinand (@rioferdy5) mandag 14. Aug.. 2017 PDT

Throwback to visiting Kefalomia couple weeks ago with @meldeane12 at @hhh_health_retreats 💪🏽 #HealthRetreat #TBT Et innlegg delt av Rio Ferdinand (@rioferdy5) torsdag 06. Juli. 2017 PDT

Boxing Fridays.... left right left right... boom! Don't beat around the bush.... When ya get ur licence back @gypsyking101 ?!! 👊🏽 Et innlegg delt av Rio Ferdinand (@rioferdy5) fredag 30. Juni. 2017 PDT

Boxing session this morning with @meldeane12 ... heavyweight division up for grabs... @tonybellew @mrdavidhaye @anthony_joshua Lets Av It... you want some 😂😂👊🏽 Et innlegg delt av Rio Ferdinand (@rioferdy5) onsdag 11. Jan.. 2017 PST

Lifestyle Workout Plan coming soon... 💪🏽 Et innlegg delt av Rio Ferdinand (@rioferdy5) onsdag 21. Juni. 2017 PDT