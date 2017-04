Hevder Ronaldo og Ramos ba Lewandowski komme til Real Madrid

ANNONSE

Real Madrid sendte Bayern München ut av Champions League i det som var en svært kontroversiell kvartfinale.

Les også: Skandaledømming da Real Madrid gikk videre

Etter kampen var dommer Viktor Kassai i fokus, men ifølge ekspert på spansk fotball, Guillem Balagué, skjedde det andre interessante ting i kulissene på Santiago Bernabéu.

Balagué skriver nemlig i sin spalte for den spanske avisen AS at Cristiano Ronaldo og Sergio Ramos tok kontakt med Robert Lewandowski etter kampen. Der skal de to Real Madrid-profilene ha bedt Lewandowski direkte om å signere for Real Madrid.

Lewandowski forlenget nylig sin kontrakt med Bayern München, og polakken har bundet seg til den tyske storklubben frem til 2021.

Likevel mener Balagué at gesten fra de to Real Madrid-stjernene viser at de spanske serielederne ikke har latt seg skremme av kontraktsforlengelsen.

Balagué argumenterer videre for at Real Madrid vil være et steg opp i Lewandowskis karriere. Han peker på nettopp det at Real Madrid slo ut Bayern München av Champions Leagues kvartfinaler.

Se høydepunkter fra storkampen: