Hevder Walker kan bli solgt etter krangel med Pochettino

Den engelske avisen The Independent melder mandag at Tottenhams Kyle Walker kan være på vei bort, etter en krangel med manager Mauricio Pochettino. Flere andre klubber skal angivelig være interessert i backen.

Walker, som lenge har vært en sentral brikke under Pochettino, ble benket til søndagens derby med Arsenal og høyrebacken skal ifølge avisen har bestemt seg for at framtiden nå ligger hos en annen klubb.

The Independent skriver at storklubber som Manchester United, Barcelona, og Manchester City alle kunne tenke seg Walkers tjenester.

Avisen antyder en prislapp på rundt 35-50 millioner pund og hevder at Walker er én av få som kan komme til å forlate Spurs i sommer.

Bakgrunnen for konflikten med Pochettino skal være at den argentinske manageren i lengre tid har hatt sine tvil om backens fysiske form og Pochettino skal ha vært misfornøyd med det han har sett på trening.

Spurs-sjefen skal være usikker på om Walker er godt nok trent til å spille to viktige kamper per uke, noe Walker selv skal være uenig i.

Høyrebacken ble blant annet hvilt i alle tre av Tottenhams bortekamper i gruppespillet i Champions League i fjor høst, som en følge av dette.

I det siste har Pochettino foretrukket Kieran Trippier i de store kampene og han spilte både mot Chelsea i FA-cupen og mot Arsenal i ligaen.

Det at Walker kun tjener 70.000 pund i uka, på grunn av Tottenhams strenge lønnstak, er ifølge The Independent et annet poeng, og spilleren selv vet at han kan tjene langt bedre penger i en annen klubb.

26 år gamle Walker ble hentet til Tottenham fra Sheffield United 2009 og har vært fast inventar på førstelaget siden 2011/12-sesongen.

De siste sesongene har Walker blitt regnet som én av de beste backene i ligaen og kom med på spillerforeningens årets lag nå i vår.

Han har spilt 25 landskamper for England.

