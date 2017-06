Hevder Wolff Eikrem nekter å spille mer for Malmö

ANNONSE

Ifølge svenske Aftonbladet ønsker Magnus Wolff Eikrem seg bort fra svenske Malmö og avisen skriver at nordmannen nå nekter å spille der.

Videre skriver avisen at 26-åringen vil bort så fort som mulig.

Eikrem sto nylig over en treningskamp mot Lokomotiv Zagreb og det ble oppgitt at midtbanespilleren var skadet, men det skal angivelig ligge mer bak. VG meldte nylig at spillerens agent, Jim Solbakken, leter etter en ny klubb for 26-åringen, som er på utgående kontrakt i Malmö.

Agent Solbakken har foreløpig ikke besvart Nettavisens hendvendelse fredag ettermidag angående det som hevdes om hans klient i Sverige.

Grunnen til at Eikrem skal ønske seg bort, er at han har slitt med å få spilletid i klubben etter at Magnus Pehrsson overtok som trener.

Siden 26-åringens kontrakt går ut etter den inneværende sesongen, vil han være såkalt bosmanspiller allerede fra 1. juli, altså lørdag.

Nordmannen er heller ikke med i Malmös tropp til ligakampen mot Eskilstuna som spilles lørdag. Han trente heller ikke fredag.

Malmö hevder på sin side at dette kun er på grunn av en ryggskade.

Klubblege Pär Herbertsson opplyser til Aftonbladet at det er Eikrem selv som har valgt å stå over kampene.

- Han hadde bare litt vondt i foten. Han er på gang igjen, og det var han selv som avsto fra å spille tirsdag, sier Herbertsson.

Til Kvällsposten sier trener Magnus Pehrsson følgende.

- Vi tok en avgjørelse sammen med Magnus i forkant av treningen, men det er egentlig bare hans egen magefølelse som har styrt dette.

Aftonbladet hevder altså at Eikrem har spilt sin siste kamp for klubben.

- Vi kommenterer ikke slikt. Magnus har kontrakt med Malmö, sier visedirektør Niclas Carlén i en kort kommentar til avisen.

Også Jo Inge Berget står over kampen mot Eskilstuna. Han sliter også med en skade. Bergets kontrakt i Malmö går også ut etter sesongen.

