Hevder Zidane bruker Champions League som utstillingsvindu for Rodriguez

James Rodriguez sliter med spilletid for Real Madrid i La Liga. Colombianeren som ble hentet fra Monaco for 80 millioner euro i 2014, har ikke ofte vært blant Real Madrid-manager Zinedine Zidanes utvalgte spillere i kampen om et nytt seriegull.

Ifølge den spanske avisen AS er det kun to spillere i Real Madrids tropp som har fått spille mindre enn Rodriguez i serien denne sesongen. De to er Mariano Diaz og Fabio Coentrao.

Det er tunge tall å akseptere for den tidligere så brennhete angrepsspilleren. Med jevne mellomrom dukker det opp saker der colombianeren kobles bort fra Madrid-klubben. Ifølge AS er ikke Rodriguez i Zidanes fremtidsplaner for Real Madrid, og avisen skriver at Zidane derfor ønsker å kvitte seg med spilleren.

Likevel er fotball også forretninger, og AS peker på at Real Madrid ikke ønsker at Rodriguez skal bli et stort tapsprosjekt.

Avisen skriver videre at Zidane og Real Madrid derfor har bestemt seg for å bruke fotballverdens kanskje beste utstillingsvindu for å sørge for at prislappen på Rodriguez ikke faller for mye.

I Champions League er nemlig tallene for spilletid en helt annen sak for Rodriguez. Fra å være blant spillerne med klart færrest minutter på banen i serien, er det kun elleve av de 25 spillerne i Real Madrids tropp som har flere minutter med Champions League-fotball enn Rodriguez denne sesongen.

I gruppespillet av turneringen startet Rodriguez begge kampene mot Borussia Dortmund, samt hjemmekampen mot Legia. Han startet også det første oppgjøret mot Napoli i åttedelsfinalen.

Da Real Madrid snudde kampen til seier mot Bayern München på onsdag, ble Rodriguez byttet inn for Karim Benzema med sju minutter igjen av kampen.

Om «planen» om å bevare Rodriguez' verdi har fungert, vil vise seg når sommerens overgangsvindu åpner 1. juli og frem til det stenger natt til 1. september.

