Hevder Zlatan blir operert i USA onsdag

Den italienske journalisten Gianluca Di Marzio melder mandag ettermiddag at Manchester Uniteds Zlatan Ibrahimovic skal under kniven denne uken og at operasjonen vil bli gjennomført i USA.

Det er den anerkjente legen Freddie H. Fu, ved universitetet i Pittsburgh, som har fått oppgaven med å gjøre inngrepet på stjernespissen.

Fu har lang erfaring med korsbåndsskader og skal være én av verdens fremste eksperter på området. Ifølge Di Marzio reiser Ibrahimovic til USA denne uken og operasjonen skal etter planen gjennomføres onsdag.

United-profilen skal ifølge BBC ha fått ødelagt begge korsbåndene i høyre kne, etter en takling i det 93. minutt i møtet med Anderlecht forrige uke.

Det har blitt spekulert i at veteraners karriere kan være over på grunn av skaden, men selv har svensken vært klar på at det er uaktuelt å gi opp.

På Instagram skrev Ibrahimovic nylig dette:

- Først vil jeg takke for all støtte og kjærlighet. Det er ingen nyhet at jeg er skadd og ikke kan spille fotball på en stund, skriver 35-åringen.

- Jeg kommer til å ta meg igjennom dette akkurat som alt annet og komme sterkere tilbake. En ting er sikkert, jeg bestemmer når det er på tide å slutte og ingen annen. Det er ikke noe alternativ å gi opp.

United har bekreftet at det handler om en alvorlig «ligamentskade», men ikke at det dreier seg om korsbånd eller korsbåndene.

Det er spesialister som skal bedømme hvor langt avbrekk det blir for Zlatan og nå tyder mye på at det altså er Fu som har fått den oppgaven.

Ibrahimovic ble hentet til Manchester United før denne sesongen og har vært sentral for Premier League-klubben, med 28 scoringer totalt.

35-åringen har tidligere spilt for klubber som Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan og PSG. Han har 116 landskamper for Sverige.

Manchester United må trolig klare seg uten spissen den resterende delen av denne sesongen og profilen går dermed glipp av klubbens jakt på triumf i Europa League og innspurten i Premier League.

