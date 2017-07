Høgli: - Føler jeg svikter FCK

Tom Høgli har dårlig samvittighet over at han går skadet i en viktig periode for klubblaget FC København.

Den danske hovedstadsklubben har i lengre tid hatt skadeproblemer på høyresiden i forsvaret. Peter Ankersen brakk ankelen mot slutten av forrige sesong og er fortsatt ikke tilbake i spill.

Tom Høgli skulle etter planen vende hjem til Tromsø i sommer, men tidligere Rosenborg-spiller Ankersens ubeleilige skade førte til at nordlendingen ble overtalt til å ta et ekstra halvår i den danske hovedstaden. Tanken var at Høgli skulle hjelpe FCK ut av det som lignet en backkrise.

Nylig pådro imidlertid Høgli seg en ny skade og er selv satt ut av spill. Det tærer hardt på samvittigheten til den tidligere norske landslagsprofilen.

- Det er ikke bittert for meg, men jeg føler på en måte at jeg svikter FCK. Det var jo derfor jeg skulle bli her. Gjøre en jobb fram til nyttår. Nå havner i stedet FCK i en vanskelig situasjon, sier han til tipsbladet.dk - og fortsetter:

- Jeg vet godt at det ikke er min feil, men jeg har veldig dårlig samvittighet overfor FCK. Jeg har personlig ikke hatt gode følelser den sisten uken.

Høgli var også skadd mot slutten av forrige sesong.

Det ser ikke ut til at nordlendingen blir klar i tide til å hjelpe klubben sin i de kommende kampene i mesterligakvalifiseringen.

- Jeg tror kanskje det går en måned før jeg er kampklar. Det er en gammel skade som er slått opp igjen, sier Høgli.

FCK tapte 0-1 for makedonske Vardar i første kamp i tredje runde denne uken.