Høgmo i nytt intervju: Tar selvkritikk for to ting

Per-Mathias Høgmo snakker ut om sin tid på landslaget i norsk fotballmagasin.

- Når du er landslagssjef må du regne med at det blåser, og du velger selv hva du vil ta inn over deg, sier Per-Mathias Høgmo i et lengre intervju med fotballmagasinet Josimar.

Høgmo trakk seg som trener for Rosenborg fordi han var utslitt. Han fikk råd fra legen sin om å ta en pause fra fotballen etter en tid med mange arbeidsoppgaver. I intervjuet i Josimar benekter han at han var i samme situasjon da han trakk seg som landslagstrener.

Det er første gang Høgmo forteller om hva som skjedde før, under og etter at han trakk seg som landslagstrener. Fra han ble ansatt som a-landslagstrener, 27. september 2013 og til han trakk seg i november i 2016 falt Norge 42 plasser på FIFA-rankingen og han ble utsatt for omfattende kritikk i norske medier for sine disposisjoner på banen og måten han ordla seg for å forklare hva han gjorde og hvorfor ting gikk som det gikk.

Tar selvkritikk på to områder



I intervjuet tar Høgmo lite selvkritikk fra tiden på landslaget og i NFF, men han kommer med et par innrømmelser.

Den ene dreier seg om organiseringen av landslaget, den andre om bruken av Martin Ødegaard i den famøse borte-kampen mot Ungarn, i play offen til EM i Frankrike.

- Jeg er best når jeg kan jobbe daglig med utvikling av spillerne, sier Høgmo når han skal forklare hvorfor han ikke lykkes med sitt landslagsprosjekt.

Han mener at en av hovedforklaringene på at Norge ikke gjør det bedre i landslagsfotballen er at spillerne er samlet i for få døgn.

Han fremhever at han som kvinnelandslagstrener hadde 110 samlingsdøgn, noe som blant annet førte til OL-gull i Sydney i 2000.

Da han var trener for u-landslaget hadde de 50-60 samlingsdøgn og da kom de foran lag som Danmark og Romania med Brede Hangeland og Morten Gamst Pedersen på laget.

Når det kommer til perioden med det norske a-landslaget, sier Høgmo:

- Når du blir avspist med 35 samlingsdøgn så blir du mer en reisende fotballambassadør og blir mye mer inaktiv. Og jeg ser nå i ettertid at jeg og støtteapparatet ønsket å gjøre litt for mye på kort tid og at størrelsen på støtteapparatet ble en utfordring.

I intervjuet sier Høgmo at han aldri har brydd seg om FIFA-rankingen og at skader, forfall og lite kamptrening for utenlandsproffene ødela oppkjøringen til VM-kvalifiseringen, som startet med kamp mot Tyskland, en kamp Norge tapte 3-0.

Fungerte ikke med Martin Ødegaard

Når det gjelder de avgjørende playoff-kampene mot Ungarn sier Høgmo at han savnet erfarne spillere i troppen. Etter at John Arne Riise, Brede Hangeland og Morten Gamst Pedersen hadde gitt seg, var det bare Tom Høgli igjen og at det derfor ble vanskelig å komponere et lag, hevder han.

Det store diskusjonstemaet i borte-kampen mot Ungarn, der Norge tapte 2-1, var uttaket og posisjonen Martin Ødegaard ble brukt på.

- Vi valgte Martin fra start, for jeg tenkte at her kommer det til å bli veldig trangt. Vi visste de kom til å legge seg lavt i 4-5-1, og vhvis det var noen som kunne klare å åpne dem var det ham. Han var også i veldig god form. Det fungert ikke og det er mitt ansvar, sier Høgmo.

I dag skriver Per-Mathias Høgmo doktorgradsavhandling om ledelse, der han blant annet analyserer tidligere Manchester United-trener Alex Ferguson.

