Høiland beklaget i Viking-garderoben: - Tar dette på min kappe

Bassel Jradi senket Viking da Tommy Høiland bommet på åpent mål.

VIKING - STRØMSGODSET 0-1:

VIKING STADION (Nettavisen): - Jeg tar dette tapet på min kappe. Jeg har vært inne i garderoben og beklaget meg overfor guttene, sa en slagen Tommy Høiland etter å ha tapt mot gamleklubben Strømsgodset søndag.

For Viking hadde sine muligheter til å score, men nedrykksspøkelset som har inntatt Viking stadion så ut til å skremme samtlige Viking-spillere fra å sette ballen i nettet.

Selv ikke da Mathias Bringakers skudd gikk i stolpen, og Tommy Høiland bare skulle sette ballen i det tomme buret, gikk det Vikings vei. Ballen gikk utenfor.

- Alle har en sånn bom i løpet av karrieren. I dag burde jeg scoret minst to mål, sukker Høiland.

- Vet at det er tøft å møte slike lag

Bassel Jradi hadde en hakket bedre dag på jobben. Tidligere i kampen fikk han et herlig innlegg fra Lars-Cristopher Vilsvik, som han headet inn til 1-0. Det ble kampens eneste scoring - og det holdt til å sende Viking enda et skritt nærmere nedrykk.

- Det var deilig. Det var ingen god kamp av oss, men vi tar med oss de tre poengene, sier Jradi til Nettavisen.

Både han og Godset-trener Tor Ole Skullerud understreker at det ofte er svært tøft å møte nedrykkstruede lag. Det vet Jradi selv, fra tiden han hadde i Lillestrøm i fjor.

- Man gir 300% for ikke å rykke ned. Jeg merket tidlig at det var veldig tungt å spille mot Viking, for de ga alt, sier Jradi.

Skullerud er glad for at Godset står igjen med seks poeng etter kampene mot Tromsø og Viking. Begge kampene har stått og vippet, og kunne like gjerne endt med poengtap.

- Vi visste at de kampene ville bli veldig tøffe, og det ble de. Viking føler nok dette er litt sånn sesongen deres har vært. Jeg har sett kampene deres, og de har spilt jevnt med de fleste, sympatiserer Skullerud.

Wichne hindret marerittstart

Ti minutter ut i søndagens oppgjør så det ut til at Strømsgodset skulle ta en tidlig ledelse.

Et innlegg fra Kristoffer Tokstad gikk over alle, og fant en helt umarkert Eirik Ulland Andersen på bakre stolpe.

Han fikk stå alene og sikte før han dro til på direkten – og bare en enorm redning av Viking-målvakt Amund Wichne hindret en tidlig ledelse for gjestene.

Høiland burde gitt Viking ledelsen

Like etter forsøkte Tommy Høiland seg med et skudd fra distanse, som hadde god retning. Espen Bugge Pettersen måtte ut i full strekk for å avverge til hjørnespark.

Etter tjue minutter fikk samme mann en gratismulighet til å ta ledelsen. En grov feilpasning fra Marius Høibråten gjorde at Høiland plutselig var helt alene med Bugge Pettersen.

Godset-målvakten gikk imidlertid seirende ut av duellen med en fin beinparade, til Viking-fansens store fortvilelse.

Jradi stanget inn 1-0

Men da Viking så ut til å feste et grep om kampen, var det i stedet Strømsgodset som skulle få hull på byllen.

Et flott innlegg fra Lars-Christopher Vilsvik fant Bassel Jradi foran mål. Med et herlig hodestøt satte han inn sitt sjette mål for sesongen. 1-0 til Strømsgodset.

Viking måtte opp å jage utligning, og ti minutter etter hvilen burde Høiland nok en gang scoret.

Utrolig Høiland-bom

Mathias Bringaker rev seg fri foran mål og avsluttet i stolpen. Høiland skulle bare plassere returen i det tomme nettet, men helt upresset satte han utrolig nok ballen utenfor.

En bom som på mange måter blir et bilde på både Vikings kamp og sesong – mye nære på, men alt for sjeldent uttelling.

Temperatur på Viking stadion

Det ble etter hvert hett på Viking stadion. En episode med Ross Jenkins og Tokmac Nguen sørget for stopp i spillet, spillerklynger og gult kort til begge hovedmennene.

En stund senere gikk George Green knallhardt inn i en takling med knottene først. Tor Ole Skullerud tente på alle plugger da Green bare fikk gult kort, mens Green og flere personer på Viking-benken raste tilbake mot Skullerud.

Seks minutter før slutt fikk Viking en ny, stor mulighet til å utligne. Denne gangen var det Claes Kronberg som fikk hodet på et flott innlegg.

En herlig redning fra Bugge Pettersen gjorde at Godset til slutt kunne juble for alle tre poengene, og sende Viking ennå nærmere nedrykket som nå synes helt uungåelig.

Mest sett siste uken