Historisk triumf for Arsenal og Wenger: - Jeg er stolt over å ha klart dette

ARSENAL - CHELSEA 2-1:

Arsenal vant lørdagens dramatiske FA-cupfinale mot byrival og Premier League-mester Chelsea på Wembley.

Totalt har Gunners nå vunnnet FA-cupen 13 ganger. Klubben har også vunnet de seks siste siste finalene de har spilt i turneringen.

Et forrykende oppgjør, som hadde kontroversielle dommeravgjørelser, massevis av store målsjanser og underholdning, endte med at laget som skapte de fleste mulighetene også sto igjen som vinner.

- For en finale, for en fotballkamp, for en fest, kommenterte TV 2s Øyvind Alsaker entuasiastisk da kampen var godt inne i overtida.

Manager Arsène Wenger har måttet tåle mye kritikk fra Arsenals egne fans. At klubben ikke endte blant de fire beste i ligaen denne sesongen, for første gang i Wengers over 20 år lange regjeringstid, har gitt kritikerne mer vann på mølla.

- Enestående prestasjon



Storspillet i lørdagens finale var solid en revansj både for manageren og Arsenals spillere.

- Vi gjorde en helt enestående prestasjon fra første minutt. Dette laget har lidd. De har samlet seg og slått tilbake, konstaterte Wenger i samtale med BBC.

- Jeg sa i forrige uke at dette laget kan kjempe om mesterskapet med ett eller to gode kjøp. De viste styrke, samhold og spilte spektakulær fotball i dag, fortsatte franskmannen.

FA-cuptittelen er Wengers sjuende som manager for Arsenal. Ingen andre managere har klart det samme i det som er verdens eldste klubbturnering.

- Jeg er stolt over å ha vunnet sju av disse cupene. Jeg er stolt over å ha klart dette, vinne ligamesterskapet uten å tape og å vinne sju FA-cuptitler.

Nå venter det ifølge Wenger et styremøte i Arsenal. Det skal gi klarhet i om han fortsetter i jobben også fra neste sesong.

- Vi har et styremøte på tirsdag. På onsdag eller torsdag kommer det til å bli mer klarhet i dette, tilføyde Wenger.

Rett tilbake i føringen



Veien til triumfen var ikke uten dramatikk. Chelsea så ut til å komme seg tilbake i oppgjøret, selv etter å ha blitt redusert til ti spillere. Diego Costa bidro nemlig med et øyeblikks magi og satte inn 1-1 da Arsenal minst ventet det.

- Det er så typisk Chelsea og Costa de gir seg aldri, kommenterte TV 2-ekspert Brede Hangeland.

Den tidligere Fulham- og Crystal Palace-spilleren fikk ikke lang tid på å tygge videre på det resonnementet.

Arsène Wenger byttet inn Olivier Giroud for en velspillende Danny Welbeck like etter 1-1-målet. Det betalte seg etter mindre enn ett minutt.

Den franske spissen ble spilt fram nede ved dødlinja der han slo inn på første berøring. Ballen skrudde perfekt inn til Aaron Ramsey, og han styrte sikkert inn 2-1 for Arsenal.

- Guttene fortjente dette, og jeg er glad på managerens vegne. Selvsagt ønsker jeg at han (Wenger) fortsetter, kommenterte Ramsey overfor BBC etter finalen.

MATCHVINNER: Aaron Ramsey (til høyre), her sammen med Hector Bellerín i feiringa av det avgjørende målet.

Sjokkerte Chelsea



Den første omgangen var et eget kapittel i denne minneverdige FA-cupthrilleren på Wembley. Arsenal kom ut i hundre og skapte en rekke målsjanser.

Allerede etter fem minutter sto det 1-0 på måltavla. Scoringen var omdiskutert. Ikke bare fordi en offsideplassert Ramsey gikk etter ballen før Alexis Sánchez plasserte ballen inn i nettet.

Målscoreren blokkerte et klareringsforsøk med hendene i sekundene før sjansen oppsto. Dommer Mike Taylor og hans assistent ute på sida valgte imidlertid å blåse for offside på Ramsey, men endret avgjørelsen etter en kjapp samtale.

- Klar og tydelig hands på Alexis Sánchez, konstaterte både Petter Myhre og Simen Stamsø Møller i TV 2s studiosending etter første omgang.

Dømmingen er utvilsomt en faktor som kan avgjøre fotballkamper. Tilfeldigheter er en annen.

Sjansene florerte tidvis foran Chelsea-keeper Thibaut Courtois i den første omgangen. Etter er drøyt kvarters spill på Wembley var Mesut Özil meget nær en 2-0-scoring på en lynrask kontring.

Tyskeren fikk ballen forbi Courtois med en chip, men Gary Cahill fikk avverget rett foran målstreken.

Like etter var tilfeldighetene helt klart mer på Chelseas side enn den var på Arsenals. Danny Welbeck nikket en corner ned i stolperota og returen gikk deretter rett til Aaron Ramsey som sto like ved.

Waliseren rakk knapt å reagere før ballen hadde truffet ham og rikosjettert tilbake på utsida av den samme stanga.

Chelsea var på noen farlige visitter oppe ved David Ospinas Arsenal-bur, men sjansene var langt ifra like store som dem byrvivalen i rødt og hvitt radet opp i kampens første 30 minutter.

JUBELBRØL: Arsène Wenger og Arsenal gikk helt til topps i FA-cupen etter å ha slått Antonio Contes ligavinner Chelsea. Da er det lov å juble litt ekstra.

God Mertesacker



En spiller som virkelig imponerte for Arsenal på Wembley var Per Mertesacker. Den rutinerte midtstopperen har bare fått en obligatorisk kamp for klubben denne sesongen. Det skjedde da han nylig ble byttet inn i siste Premier League-runde mot Everton.

Mertesacker framsto som om han hadde spilt kamper mot topp motstand hver eneste uke denne sesongen.

Chelseas utfordring gikk fra å være vanskelig til betydelig verre drøyt midtveis i andre omgang.

Etter at Victor Moses forsøkte å filme seg til et straffespark, ble belønnet med sitt andre gule kort, og sendt i dusjen tidlig. Reprisene viste at dommer Taylor gjorde helt rett i det.

De siste minuttene fortsatte med mer dramatikk. Costas scoring og Ramseys svar like etter er nevnt.

Mesut Özil var også uhyre nær å punktere finalen helt mot slutten, men traff stolpen før ballen igjen spratt ut av farlig sone.

Det betydde lite til slutt. Arsenal sto igjen som en verdig vinner etter en imponerende oppvisning på Wembley.