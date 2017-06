Historisk triumf for Ronaldo og Real Madrid

ANNONSE

JUVENTUS - REAL MADRID 1-4:

CARDIFF (Nettavisen): Cristiano Ronaldo ble den store helten da Real Madrid vant Champions League-finalen mot Juventus lørdag.

Det ble en svært så historisk bragd for spanjolene.

Real Madrid ble nemlig den første klubben til å vinne Champions League to sesonger på rad, siden konseptet ble lansert i 1992. Zinedine Zidane ble også den første treneren som har vunnet turneringen to år på rad.

Treneren har ledet klubben til hele fire trofeer denne sesongen. Real Madrid har vunnet ligaen, VM for klubblag, supercupen og Champions League.

- Helt sykt



Cristiano Ronaldo, som scoret Real Madrids første og tredje mål i finalen, og dermed ble toppscorer i turneringen med 12 fulltreffere, ble den første spilleren til å score i tre forskjellige finaler. Han scoret for Manchester United mot Chelsea i 2008, mot Atletico Madrid for Real Madrid i 2014 og lørdag satte han altså inn to mål i finalen mot Juventus.

- Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! 3-1 for Real Madrid! Det er helt sykt! Dessverre går det utover Gianluigi Buffon. Real Madrid er uimotståelig! utbrøt Viasat-kommentator Roar Stokke ved 3-1-målet.

Portugiseren har nå vunnet Champions League fire ganger.

For Juventus og keeper Gianluigi Buffon ble det nok en nedtur. Veteranen har fortsatt til gode å vinne Champions League og den italienske klubben gikk på sitt andre finaletap i turneringen på de tre siste årene.

Casemiro og Marco Asensio scoret også for Real Madrid, mens Mario Mandzukic nettet for Juventus. Juan Cuadrado ble for øvrig utvist helt på tampen av kampen.

Ronaldo-scoring



Det ble som ventet en jevnspilt første omgang mellom de to lagene og allerede etter sju minutter skapte Juventus kampens første sjanse.

Italienerne rullet opp et flott angrep og ballen endte etter hvert opp hos Miralem Pjanic. Han fyrte løs fra rundt 15 meters hold, men Real Madrid-keeper Keylor Navas var raskt ende og fikk en hånd på skuddet.

Det var nettopp Juventus som åpnet best på Millenium Stadium i Cardiff og hadde et initiativ tidlig i omgangen, uten å få tellende resultat.

I motsatt ende av banen skulle spanjolene vise seg å være langt mer effektive. Real Madrid hadde skapt lite de første 20 minuttene, men da Cristiano Ronaldo og Dani Carvajal fant hverandre måtte det ellers så bunnsolide Juventus-forsvaret og keeper Gianluigi Buffon kapitulere

Toni Kroos og Karim Benzema kombinerte først på midtbanen, før Ronaldo fikk ballen og spilte en leken vegg med høyreback Carvajal. Portugiseren fikk ballen tilbake inne i feltet og satte den via foten til stopper Leonardo Bonucci og ned i hjørnet, utagbart for Buffon.

Dette var Ronaldos 11. scoring i Champions League denne sesongen og det betød at han tangerte Lionel Messi på toppscorerlisten.

Mandzukic-perle



Med målet ble Ronaldo også den første spilleren til å score i tre Champions League-finaler, siden turneringen ble opprettet i 1992.

Det skulle imidlertid bare gå sju minutter før Juventus slo tilbake og måten italienerne slo tilbake på var av det virkelig praktfulle slaget.

Backen Alex Sandro fikk ballen ute på kant og la inn mot Gonzalo Higuain. Argentineren tok ned ballen på elegant vis inne i feltet og ga den videre til Mario Mandzukic, uten at den touchet bakken.

Kroaten la så kula til rette, før han avsluttet med et slags brassespark og ballen dalte ned i nettet bak en Keylor Navas som ikke nådde opp.

En praktscoring av den tidligere spissen, som nå figurerer på kanten.

Etter 33 minutter kunne Ronaldo fort ha sendt Real Madrid i føringen på ny, da Isco slo inn, men portugiseren fikk ikke klem på headingen.

Mot slutten av omgangen fikk målscorer Mario Mandzukic seg en smell og det så vondt ut, men tøffingen valgte ristet det av seg og fortsatte.

Da dommer Felix Brych signaliserte for pause i Cardiff, sto det 1-1 etter en meget underholdene og spennende omgang med fotball.

To raske scoringer



Andre omgang åpnet i et litt mer rolig tempo, men etter rundt 59 minutter skrudde Real Madrid på alvor på turboen i Cardiff.

Først la sendte Marcelo i vei et innlegg mot Ronaldo og kun en våken Alex Sandro hindret at portugiseren kom på ballen i god posisjon.

Like etter kunne imidlertid ikke Juventus hindre scoring. Serie A-laget klarte ikke å klarere skikkelig og ballen havnet hos midtbanesliteren Casemiro. Han knallet til og ballen gikk via hælen til Higuain, noe som gjorde at Buffon var satt ut av spill og ballen snek seg inn nede i hjørnet.

Real Madrid-fansen rakk knapt å sette seg før ballen lå i nettet på ny.

Spanjolene vartet opp med glimrende angrepsfotball og Luka Modric slo inn mot Ronaldo på første stolpe. Han satte ballen kontant i mål.

Dermed sikret portugiseren seg toppscorertittelen i Champions League denne sesongen. Hans andre mål for kvelden, var hans tolvte mål totalt.

Rødt kort



Med 3-1-scoringen virket kampen ganske så avgjort og Real Madrid nærmest lekte seg med Juventus en periode og kunne fort økt ledelsen.

Vondt ble verre for laget fra støvellandet da Juan Cuadrado pådro seg sitt andre gule kort rett før slutt og måtte tusle ut for en tidlig dusj.

Rett før slutt la i tillegg Marco Asensio på til 4-1 for spanjolene.

Juventus klarte aldri å summe seg etter spanjolenes maktdemonstrasjon et stykke ut i andre omgang og Real Madrid kunne til slutt løfte pokalen.

