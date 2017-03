ANNONSE

Seieren betyr at Hoffenheim klatret opp til 3.-plass på tabellen.

Peter Pekanik ga Hertha ledelsen 32 minutter ut i 1. omgang, men det holdt ikke.

Og en del av årsaken til det skyldes Hertha Berlins unggutt Maximilian Mittelstädt. Først handset 20-åringen og sørget for at Hoffenheims Andrej Kramaric kunne utligne til 1–1 på straffe seks minutter før pause.

Det gjorde at Mittelstädt fikk gult kort for viljehands, og 13 minutter ut i 2. omgang fikk han sitt andre etter en takling.

Etter utvisningen ble det verre for hjemmelaget, og Hoffenheim puttet to ganger ved Bayern München-aktuelle Niklas Süle og Andrej Kramaric på ny foran 40.000 tilskuere i Berlin.

Hoffenheim er ubeseiret de siste seks kaper og står bare med to tap i serien. De er plassert to poeng for Borussia Dortmund og åtte poeng foran Hertha Berlin på 5.-plass.

