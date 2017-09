Hovland-comeback ikke nok for Sogndal

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Sogndal har holdt nullen bare fem ganger denne sesongen, men heller ikke med Even Hovland tilbake lyktes det da laget tapte 0-1 mot FKH i Eliteserien søndag.

Hovland gikk rett inn i lagoppstillingen som kaptein og dannet stopperpar med veteran Kjetil Wæhler. De to holdt unna helt fram til det 68. minutt, da Frederik Gytkjær dukket opp og satte inn 1-0 etter en kontring.

Dansken hadde vært på banen i ett minutt da han satte inn scoringen som gjør at Sogndal på kvalifiseringsplass har Tromsø pustende i nakken etter at Tromsø vant 5-0 mot Sarpsborg søndag.

På Fosshaugane slet vertene med å komme til de store sjansene etter FKHs ledermål. Eirik Bakkes mannskap flyttet opp tungt skyts mot slutten av kampen i et forsøk på å få utligningsmålet, men Haugesund-laget holdt som regel godt unna.

Kampen utviklet seg til å bli en kamp av det fysiske slaget med mange tøffe dueller, og Sogndal flyttet opp midtstopper Reiss Greenidge på overtid.

Han var involvert i feltet da ballen plutselig endte i føttene på Martin Ramsland på fem meter. Kraftspissen gikk for kraft fremfor presisjon og dunket ballen til side for Per Kristian Bråtveits mål. Det var også den siste muligheten Sogndal fikk til å redde et poeng.

Haugesund ligger på femteplass med 33 poeng.

