Hovland om motstanderens ord: - Må bruke det som motivasjon

BELFAST (Nettavisen): Ett av de virkelig store spenningsmomentene knyttet til Lars Lagerbäcks første laguttak som Norges landslagssjef, er hvem som danner midtstopperpar for Norge.

Gjennom treningsuken i London har samtlige av midtstopperne i troppen fått mye spilletid.

Både fordi spillerne har blitt delt opp i to lag for å trene formasjoner mot hverandre, men også fordi Lagerbäck har hatt behov for å bli kjent de forskjellige spillertypene.

- Provisorisk forsvar



Usikkerheten rundt hvem som velges til å starte kampen i Norges midtforsvar, har også nådd den nord-irske troppen. Queens Park Rangers-spissen Conor Washington sier til Belfast Telegraph at han ser lyst på det å møte et såpass nytt forsvar.

- Vi vet litt om dem (Norge). En god del av spillerne som tidligere har spilt, er ikke troppen nå, sier Washington til Belfast Telegraph.

- Det kan hende at Norge må stille med et provisorisk forsvar, noe som gjør at øynene dine lyser opp når man spiller spiss, fortsetter Washington.

OPTIMISTISK: Conor Washingtonser lyst på å møte Norges forsvar.

Queens Park Rangers-spissen sikter til at halvparten av forsvaret som startet for Norge i forrige landskamp, er uaktuelle mot Nord-Irland. Inn i troppen har det kommet en miks av spillere med lite landslagserfaring, samt spillere som har vært ute av landslagsdiskusjonen den siste tiden.

Forrige landskamp var 1-2-tapet mot Tsjekkia i Praha i november. Da spilte Haitam Aleesami, Vegard Forren, Even Hovland og Omar Elabdellaoui fra start.

Mulig debutant



Aleesami soner én kamps karantene, mens Vegard Forren ikke er en del av troppen. Elabdellaoui virker å være det foretrukne valget på høyrebacken, mens Hovland er blant midtstopperne som vurderes til kampen mot Nord-Irland.

Jørgen Skjelvik kan komme til å bil valgt på venstrebacken. Rosenborg-spilleren har så langt spilt tre landskamper for Norge.

Om Gustav Valsvik blir valgt til å starte mot Nord-Irland får han sin debut på det norske landslaget. I tillegg er Odds Fredrik Semb Berge og Rosenborgs Tore Reginiussen alternativer i midtforsvaret. Førstnevnte har kun tre landskamper å vise til, mens Reginiussen ikke har spilt en landskamp på flere år. Nevnte Reginiussen sto også over lørdagens trening, etter å ha fått seg en smell i hodet under fredagens økt i London. Det er ventet at han blir spilleklar til søndagens kamp. I tillegg har Håvard Nordtveit tidligere blitt brukt som midtstopper på landslaget, men under Lagerbäcks treninger denne uken har han blitt plassert på midtbanen.

Det er altså ikke et spesielt rutinert forsvar som møter Nord-Irland på søndag. Nettopp det gjør at Washington ser lyst på jobben med å skulle angripe Norge.

- Noe vi må bruke som motivasjon



Even Hovland, som var en av spillerne som ofte ble valgt i midtforsvaret av Per-Mathias Høgmo, velger å ikke bry seg spesielt mye om Washingtons ord.

- Det blir jo noe vi må bruke som motivasjon. Selv om vi er et nytt forsvar, har vi gode muligheter. Vi må uansett trå til i de 90 minuttene, sier Hovland til Nettavisen.

- Kan dette føre til at Nord-Irland undervurderer dere?

- Det er klart at Nord-Irland kan undervurdere oss, men vi vet hva vi kan, og vi har lagt en god plan. Jeg tror ikke det blir noe problem, sier Hovland.

God treningsuke

Hovland forteller at treningssamlingen i London har gjort godt for han selv og for lagets del. Landslaget har benyttet seg av Fulhams treningsanlegg i Motspur Park, har tilbragt daglige økter der for å øve inn formasjoner og spill etter Lagerbäcks smak.

- Treningsuken har vært bra. Han (Lagerbäck) har fått inn det han vil før kampen på søndag. Det har blitt bedre og bedre, sier Hovland.

- Føler du at det er noen du passer bedre i par med?

- Nei, egentlig ikke. Alle har jo lyst til å spille, og de Lagerbäck bestemmer seg for til slutt må gjøre det beste ut av det. Vi har alle et brennende ønske om å få disse minuttene mot Nord-Irland. Uansett hvem som velges, så må vi gjøre en god jobb, sier han.

Nordlie: - Han skal få sitt å stri med

NRKs fotballekspert, Tom Nordlie, tror Conor Washington skal få slite med norsk motstand søndag. Når Nordlie får høre Washingtons ord, peker han på at Lagerbäcks taktiske arbeid denne uka kan være nok til å stoppe nord-iren.

FOTBALLEKSPERT: Tom Nordlie.

- Det er vel det han håper. Jeg tror Lagerbäck sitt fokus gjør at Norges forsvarsfirer, samt Norge som et lag er sterkere enn enkeltspillere. Så han skal nok få sitt å stri med, sier Nordlie til Nettavisen.

Nordlie forteller at han tror Hovland blir valgt på grunn av sin gode pasningsfot. I tillegg er han spent på om Lagerbäck prioriterer Valsviks duellstyrke, eller mer fart i Fredrik Semb Berge.

Om Hovland blir en av Lagerbäcks utvalgte menn mot Nord-Irland gjenstår å se. Kampen spilles på Windsor Park søndag klokka 20.45.