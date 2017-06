Hovland vurderer Sogndal-retur

ANNONSE

Forrige uke kom meldingen om at landslagsstopper Even Hovland er ferdig i Nürnberg, etter å ha fått lite spilletid i klubben som i år endte på 12.-plass i 2. Bundesliga i Tyskland.

Hvor ferden går videre for Hovland er usikkert. Men i Sogn Avis sin fotballpodcast, «Radl om Badl», innrømmer han at gamleklubben Sogndal er et mulig alternativ.

- Drømmer om retur

- Det er klart at Sogndal har utviklet seg mye siden jeg var her sist. Det er det ingen tvil om, sier Hovland i podcastepisoden.

- I fotball kan alt skje, så jeg utelukker ingenting i det hele tatt. Jeg har alltid hatt en drøm om å komme tilbake til Sogndal og spille. Men om det er nå eller på et senere tidspunkt, er vanskelig å si akkurat her vi sitter nå.

Hovland spilte i Sogndal fra 2007 til 2011, og var med på opprykket til Tippeligaen i 2010 som gjorde at han rakk én eliteseriesesong med klubben før ferden gikk videre til Molde.

Ikke spilt fra start siden februar

Sommeren 2014 skrev han under på en treårskontrakt med Nürnberg, men den kontrakten blir altså ikke forlenget etter en sesong der han kun har fått 15 kamper fra start i serien for sydtyskerne.

Siden slutten av februar har Hovland kun fått to innhopp i klubbdrakta.

- Jeg har ikke spilt så mye i Nürnberg nå, så alternativene er ikke like mange som tidligere, da jeg spilte fast. Man må jo være såpass ærlig og si at når man ikke spiller blir det vanskeligere å finne seg klubb. Men vi får vente og se om det kommer noe spennende, sier midtstopperen.

Kjøpte hus

I fjor vinter kjøpte han og kjæresten hus i Sogndal, og paret ser for seg å dra tilbake til saftbygda på et eller annet tidspunkt. Hvorvidt det blir nå eller senere skal både kjæresten og de to barna deres være med og bestemme.

- Det er klart at de og må trives. Det har ikke vært gull og grønne skoger i Tyskland heller. Spesielt for hennes del, i forhold til språket. Det er noe helt annet å være i Norge, sier Hovland.

- Hun blir med uansett hvor vi måtte reise, men jeg tror ikke hun ville være vanskelig å be om jeg sa at vi flyttet tilbake til Sogndal.'

Har du sett denne?

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!