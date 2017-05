Hull-spiller fikk sjokkbeskjed på Twitter

ANNONSE

Hull rykket ned fra Premier League denne sesongen, til tross for at klubben lenge kjempet tappert for å beholde plassen i ligaen.

Nedrykket betyr at klubben må ta en opprensking i stallen og onsdag offentliggjorde Hull hvilke spillere som ikke får ny kontrakt.

Blant dem var Alex Bruce, sønnen til tidligere Hull-manager Steve Bruce. Han har vært i klubben siden 2012, men nå er tiden der over.

Det spesielle er at Bruce tilsynelatende ikke hadde fått beskjed av klubben om at han var ferdig, før det ble annonsert på nettstedet Twitter onsdag ettermiddag.

Thanks for letting me know!! All the best 👍🏼 https://t.co/1NhM6aUvls — Alex Bruce (@AlexBruce84) May 24, 2017

Den 32 år gamle midtstopperen var rask med å svare på tweeten.

«Takk for beskjeden. Lykke til», skrev han tilbake til klubben.

Meldingen fra Bruce har vakt oppsikt.

I skrivende stund ha meldingen fra 32-åringen fått over 16.000 «likes» og den har også blitt re-tweetet av over 16.000 mennesker.

Bruce var denne sesongen lagkamerat med tre nordmenn, Markus Henriksen, Omar Elabdellaoui og Adama Diomande i Hull.

Den skotske klubben Motherwell fikk også med seg meldingen fra den tidligere Premier League-spilleren og kom kjapt på banen:

«Vi er fornøyd med å kunne annonsere at Alex Bruce har signert en niårskontrakt med oss. Unnskyld at vi ikke sa ifra, Alex», skrev skottene.

Bruce svarte følgende på den morsomheten:

«Vi sees i sesongoppkjøringen».

Alex Bruce startet karrieren i Manchester United og har senere spilt for Blackburn, Birmingham, Ipswich, Leeds og Hull.

Han har i tillegg vært på lån i Oldham, Sheffield Wednesday, Tranmere, Leicester, Huddersfield og Wigan i løpet av en lang karriere.

Lånoppholdet i Wigan var i siste del av den nylig avsluttede sesongen.

Han har to landskamper for Nord-Irland.

I tillegg til Bruce, annonserte Hull at Luke Lofts, Brad Maslen-Jones, Johan Ter Horst, Stephen Abas og Marc Kelledy er ferdig i klubben.

Det ble også opplyst at lånespillerne Lazar Markovic, Omar Elabdelloui, Dieumerci Mbokani, Oumar Niasse, Alfred N'Diaye og Andrea Ranocchia nå returnerer til sine opprinnelige klubber.

We're pleased to announce the signing of @AlexBruce84 on a 9-year deal 🤣😜 Sorry, we also forgot to tell you Alex!! 😝😇https://t.co/Y5RS303BTe — Motherwell FC (@MotherwellFC) May 24, 2017

😂😂 see you for Pre Season!!!! https://t.co/Q8TkQwxFYh — Alex Bruce (@AlexBruce84) May 24, 2017

