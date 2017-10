Hunden hjalp Heynckes til å bestemme seg for Bayern-jobben

Jupp Heynckes tar denne uken fatt på sin fjerde periode som hovedtrener i fotballstorheten Bayern München. Det hadde ikke skjedd uten godkjennelse fra familien.

Mandag ble Heynckes ønsket velkommen tilbake i klubben han ledet til topps i mesterligaen for fire år siden. I tyske aviser ble ansettelsen av veteranen omtalt som «årets største fotballsensasjon».

På pressekonferansen fortalte 72-åringen at både kona, datteren og familiens hund var involvert i beslutningen om å gjøre comeback.

- Det har vært en vanskelig tid, men min kone og datter sa at jeg burde gjøre det. Dessuten bjeffet hunden min to ganger, og det betydde at jeg skulle gjøre det, smilte Heynckes.

Han var flankert av Bayerns toppledelse, som understreket at den samlet står bak Heynckes i hans forsøk på å snu trenden i München-klubben.

Erfaren

Carlo Ancelotti fikk sparken i slutten av forrige måned etter en stri sesongstart. Verken i serien eller mesterligaen har resultatene vært gode nok for en klubb som har som ambisjon å kjempe i toppen både nasjonalt og ute i Europa.

I Heynckes får Bayern-ledelsen en trener som kjenner klubben godt. Han har trent laget i tre perioder tidligere.

- Sammen er vi kommet til enighet om at Jupp er den beste løsningen, sier klubbpresident Uli Hoeness.

- Jupp er en som kjenner FC Bayern inn og ut. Jeg tror at han, med all sin erfaring, er rett mann for jobben, supplerte styreleder Karl-Heinz Rummenigge under mandagens pressekonferanse.

Uviss framtid

Heynckes ble historisk da han ledet Bayern til tre titler i 2013-sesongen; triumf i både serie, cup og mesterliga. Siden har han ikke jobbet innen fotballen.

- Jeg har mye å takke Bayern for. De hjalp meg til å starte min trenerkarriere. Det er en av grunnene for at jeg tok jobben, sier Heynckes selv.

Han understreker at han ikke planlegger å være lenge i jobben. Samtidig slår Rummenigge fast at det ikke kommer en avgjørelse rundt hans eventuelle arvtaker i løpet av 2017.

Har planen klar

Lørdag tar Heynckes for alvor fatt på trenergjerningen i Bayern for fjerde gang. Da tar klubben imot Freiburg til bundesligakamp.

- Til tross for denne vanskelige fasen er jeg trygg på at laget raskt vil vise seg fra en annen side. Jobben min er å forme et lag som kan snu trenden. Jeg har en klar plan for det, og jeg vet hvordan jeg skal håndtere situasjonen, sier han selvsikkert.

(©NTB)

