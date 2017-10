Hussain ble helten for Odd

Etzaz Hussain skjøt Odd til 1-0-seier over Haugesund og nytt håp om medalje. Jone Samuelsen bommet på straffe.

ODD - HAUGESUND 1-0:

Seiersmålet kom rett før pause, og det var på et godt psykologisk tidspunkt om man er telemarking.

Hussain skjøt først rett på keeper Per Kristian Bråtveit. Etter litt fram og tilbake inne i feltet, fikk Hussain ballen inn fra meget skrå vinkel.

Haugesund gikk omtrent rett fra avspark til det mange trodde var en utligning. Men Frederik Gytkjær kom litt for sent til å fikse 1-1.

Himmelhøyt

Etter 55 minutter misset så Hussain på en kjempesjanse. Han skal få trøbbel med å forklare hvordan han bommet. I stedet for å bredside ballen inn måkte han skuddet langt over.

Odd vant fortjent. Haugesund skapte lite i angrep før laget måtte framover i 2. omgang i jakt på en utligning. Da kom det også et par brukbare muligheter.

Haugesunderen Sigurd Haugen kunne gitt Odd en flott start. Han kom alene med Bråtveit etter fire minutter. Helt upresset fra ti-elleve meters hold sendte han ballen over.

Haugen fikset så straffesparket som mange så for seg ville avgjøre kampen. Han ble felt etter en times spill, men den svake straffen fra Jone Samuelsen ble reddet av Bråtveit.

Slutt?

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo åpnet tidligere i uka for å forlate klubben. Det gjorde han i et intervju med lokalavisen Varden. Det har han aldri før gjort i sine mange sesonger ved roret i Skien.

Det kom under 7000 for å se kampen søndag. Det er et av Odds svakeste tilskuertall denne sesongen.

Eliteserien tar en pause på to uker på grunn av landskamper. I neste serierunde spiller Odd borte mot Strømsgodset.

Haugesund får besøk av Sandefjord.

(©NTB)

Mest sett siste uken