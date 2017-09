Høyesterett reduserte straffene i kampfiksingssaken

Høyesterett har besluttet å redusere straffene for de tre dømte i kampfiksingssaken i norsk fotball.

Det er klart etter at saken nå har fått sin endelige dom, melder VG.

Fotballspillerne Alban Shipshani og Drin Shala ble i lagmannsretten dømt til 14 måneders fengsel for grov korrupsjon og grovt bedrageri. Høyesterett besluttet å redusere straffen til ti måneder for begge.

Den svenske bakmannen Luptjo Korunovski ble på sin side dømt til to år og seks måneder i fengsel da saken var oppe i Borgarting lagmannsrett. Høyesterett har kommet fram til at to års fengsel er rett straffenivå.

Lettet klient

Høyesterett har kun tatt stilling til selve straffeutmålingen i saken. De tre domfelte anket også lovanvendelsen og saksbehandlingen, men dette avviste Høyesterett.

– Min klient har for alle instanser forklart at han ikke har gjort det han er dømt for, men nå tok Høyesterett bare stilling til selve straffeutmålingen, sier Drin Shalas advokat Marius Dietrichson til VG.

Han opplyser samtidig at Shala er glad for at saken nå er avsluttet.

– Det er fem år siden handlingen fant sted, og dette er unge gutter som har blitt rammet hardt. De har måttet tåle omtale i avisen med både navn og bilde og også å bli suspendert fra fotballen, som den gang var både hobby, jobb og livet deres, sier Dietrichson til avisen.

I sin begrunnelse for å redusere straffene fra lagmannsrettsbehandlingen peker blant annet Høyesterett på at «hensynene er noe andre i saker som gjelder manipulasjon av resultater i idrettskonkurranser som er gjenstand for pengespill, enn for mer tradisjonelle korrupsjonstilfeller».

To kamper

De domfelte fikk i lagmannsretten også inndratt pengesummer som følge av kampfiksingen de er dømt for å ha vært involvert i.

Da saken var oppe i tingretten i 2015 ble enda en fotballspiller kjent skyldig. Han fikk seks måneders fengsel, men ble frifunnet av lagmannsretten.

Stridens kjerne i saken har vært kampene Østsiden–Follo og Frigg–Asker, som begge ble spilt 24. juni 2012. Påtalemyndigheten mente kampene ble fikset og tok ut tiltale mot fem fotballspillere og to angivelige bakmenn.

To av spillerne ble frikjent i tingretten. Det samme ble den ene av de to påståtte bakmennene. Etter å ha tatt betenkningstid anket aktor Asbjørg Lykkjen dommen for samtlige tiltalte til lagmannsretten. Der ble tre av spillerne, samt den nevnte bakmannen, frikjent.

