Hyller Ronaldo etter utrolig statistikk: - Helt spinnvilt

Cristiano Ronaldo er tidenes toppscorer i Champions League. Mot Dortmund tirsdag viste han hvorfor.

DORTMUND - REAL MADRID 1-3:

Portugiseren scorer to mål da Real Madrid tok en meget sterk borteseier mot Dortmund tirsdag kveld. Gjestene vant til slutt 3-1 etter en scoring av Gareth Bale og to scoringer av Cristiano Ronaldo.

Champions League-historiens klare toppscorer har nå scoret 94 mål på de siste 90 kampene i Champions League.

- Helt spinnvilt, sa Viasat-kommentator Daniel Høglund.

Med sine 109 Champions League-mål totalt leder Real Madrid-spilleren med 13 mål på erkefiende Lionel Messi.

Real Madrid har med tirsdagens seier fortsatt full pott etter to kamper i gruppe H. Dermed topper de gruppa med seks poeng sammen med Tottenham, som har like mange. Dermed ser det stygt ut med tanke på avansment for Dortmund. Det tyske storlaget har tapt begge sine kamper så langt i gruppespillet.

Real Madrid kunne tatt ledelsen allerede etter ni minutter. En aldeles fantastisk langpasning fra Casemiro sendte Dani Carvajal alene gjennom. Backen kunne spilt ballen foran mål til to upressede lagkamerater, deriblant Cristiano Ronaldo, men valgte å ta en skuddfinte og så avslutte selv.

Det var et håpløst valg, og en dårlig avslutning gjorde at det fortsatt sto 0-0 på Signal Iduna Park.

BRENNHET: Cristiano Ronaldo avgjorde kampen mot Dortmund på egenhånd.

Minuttet senere var det Ronaldo som kom i en omtrent helt lik situasjon. Portugiseren valgte å gjøre det Carvajal ikke gjorde, han la ballen inn foran mål der Gareth Bale kom stormende. Waliseren ble nektet å sette ballen i det åpne målet etter en herlig takling av Sokratis Papastathopoulos.

- Finner ikke klarere hands

Kort tid etterpå ble det også dramatisk på andre banehalvdel. Dortmund kontret og fikk etter hvert ballen på bakre stolpe der Maximilian Philipp befant seg. Han la ballen inn i femmeteren der Sergio Ramos blokkerte ballen med begge hendene.

En soleklar straffe, men dommer Björn Kuipers sov i timen og var aldri i nærheten av å blåse.

- Du finner ikke en klarere hands, sa Vidar Davidsen.

- Rett og slett en keeperredning, sa Daniel Høglund.

IKKE HANDS: Den var like klar som en avholdsmann på speidertur, men dommeren blåste aldri straffespark på denne handsen fra Sergio Ramos.

Da skjedde det som ofte skjer i fotball når det ene laget har marginene mot seg, motstanderen scorer.

Bale-perle

Real Madrid angrep på høyresiden før Carvajal la en høy ball tversover mot en fremadstormende Bale. Fra 15 meter klinket den tidligere Tottenham-stjernen ballen i høyre hjørne på fenomenalt vis.

- Fantastisk scoring av Bale, sa Vidar Davidsen. 1-0 holdt seg også til pause.

Andre omgang var bare minuttet gammel da hjemmelaget kunne utlignet. Andrij Jarmolenko var først på et innlegg og headet mot mål. På streken ble ballen klarert av Raphael Varane i siste liten.

Kort tid senere var det duket for kampens andre scoring, og hvem andre enn Cristiano Ronaldo sto for nettkjenningen. Han fikk ballen av Bale foran mål og fikk en enkel jobb med å sette inn 2-0 for gjestene.

Men Dortmund la seg ikke ned for å dø. Bare fem minutter etter scoringen reduserte hjemmelaget ved Pierre-Emerick Aubameyang. Spissen kom først på et innlegg fra Gonzalo Castro og satte inn reduseringen fra fem meter.

Ny straffesituasjon

Der Dortmund ble snytt for en klar straffe før pause, ble trolig Real Madrid og Bale det samme etter pause. Waliseren ble tatt i feltet og gikk i bakken, men dommeren vinket spillet videre. På reprisene kunne man se at foten til Bale ble tatt av en Dortmund-forsvarer, men straffe ble det ikke.

Ti minutter før slutt falt avgjørelsen. Ronaldo fikk ballen på høyresiden og ladet skuddbeinet. Med en fantastisk avslutning hamret han ballen i korthjørnet og sørget for 3-1 til gjestene med det som er hans 109. scoring i Champions League, flere enn noen andre.

En svært underholdende kamp ebbet dermed ut på 1-3 til bortelaget.

Real Madrids neste kamp i Champions League spilles 17. oktober hjemme mot Tottenham. Dortmund møter Apoel borte samme dag.

