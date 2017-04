Illsint Pedersen tatt av banen etter straffebom

ANNONSE

STRØMSGODSET - AALESUND 1-1:

Det florerte av sjanser til å avgjøre, men Strømsgodset klarte ikke å overliste Andreas Lie flere enn én gang i hjemmekampen mot Aalesund.

Lie reddet blant annet et straffespark fra Marcus Pedersen da de oransje sikret seg årets første poeng i Eliteserien.

Om straffesparket var riktig idømt eller ikke kunne dikuteres. Mål ble det uansett ikke på det som var Strømsgodsets største mulighet til ta med seg tre poeng.

- En ordentlig lagpoeng. Det er godt å ta med seg videre, konstaterte keeper Lie overfor Eurosport, før han kommenterte strafferedninga.

- Selvfølgelig veldig deilig. Jeg prøver å stå så lenge som mulig og se på ballen. Så går jeg til riktig hjørne. Sånn er det for en keeper. Det er keeperhøyde, og går du riktig, så tar du den.

Lie la ikke skjul på at han hadde studert Marcus Pedersen avslutninger på forhånd.

Irritert Godset-trener



Flere gode muligheter fulgte for drammenserne uten at det ble uttellling. Det irriterte Tor Ole Skullerud.

- Alle som så andreomgangen skjønner sikkert det. Vi hadde sjansene, og vi hadde nok til at vi burde vunnet kampen, sa Strømsgodset-treneren.

Måltjuven Mustafa Abdellaoue ga derimot gjestene en god start i Drammen med å sette 0-1 i 17. spilleminutt.

Marco Tagbajumi utlignet like før hvilen etter forarbeid av Lars-Christopher Vilsvik. Samme Tagbajumi skaffet også straffesparket som spisskollega Pedersen misbrukte et snaut kvarter ut i andre omgang.

Pedersen ble erstattet av Tommy Høiland midtveis i den andre halvdelen på Marienlyst. TV-bildene fra Drammen viste at Pedersen var mektig forbannet da han gikk i garderoben.

Vertene spilte seg til de beste sjansene også etter Pedersens miss.

Godt keeperspill



Et kvarter før full tid fikk Kristoffer Tokstad god klem på et skudd fra distansen, men AaFK-keeper Lie var igjen med på notene.

En god corner fra Bassel Jradi skapte noe seinere kaos inne i feltet til sunnmøringene, men igjen slapp Aalesund med skrekken. Midtsropper Jakob Glesnes' forsøk ble klarert på målstreken.

1-1 sto seg ut hele kampen. Det betyr at Aalesund fikk en opptur etter to tap og seks baklengsmål på de to første rundene.

Godset har en seier, et tap og en uavgjort etter tre kamper.