Ineffektivt Lillestrøm kjempet i kne av Haugesund

FK Haugesund fikk med seg sesongens andre seier i Eliteserien etter å ha scoret et mål i hver omgang borte mot Lillestrøm.

Liban Abdi ordnet 0-1 i sin første kamp etter karantenen han pådro seg for utvisningen i første runde. I sluttsekundene forstyrret Ibrahim Shuaibu LSK-keeper Daniel Fernandes på et innlegg, og ballen endte i nettet bak portugiseren.

Før den tid burde Lillestrøm definitivt ha utlignet gjestenes føring på Åråsen.

- Fotball handler om å tette igjen bak og score mål. Det er ikke mange ganger vi opplever det vi opplever nå og mot Molde sist. Vi har vært veldig gode og fått null poeng. De var nesten ikke over på vår banehalvdel i andre omgang, sa trener Arne Erlandsen til Eurosport.

Tomas Malec fikk en kjempesjanse etter en drøy time da Fredrik Krogstad la inn fra høyre. Haugesund-målvakt Per Kristian Bråtveit var utspilt, men i duell med en av gjestenes forsvarer klarte ikke LSK-spissen å styre kula mot mål.

Sjanser nok



På snodig vis ble ballen liggende først foran føttene til Malec, før Haugesund fikk sleivet den vekk.

- Er det mulig? For en mulighet for Lillestrøm. Den skal da sitte i målet kommenterte, Eurosports Jørgen Klem lettere forbauset.

Midtbanespilleren Ifeyani Mathew hadde før det flere gode skuddsjanser, men uten å få inn en fulltreffer. Seinere i omgangen var Lillestrøm ørsmå marginer fra en utligning et par ganger på få sekunder.

Først sleivet venstreback Alexander Stølås ballen like over eget mål da han forsøkte å klarere utover. På den påfølgende corneren reddet Haugesunds andre back, Sondre Tronstad, på streken.

Tilfeldighetene var litt på bortelagets side også da Liban Abdi sørget for ledelse til FKH.

TRAFF MÅL: Liban Abdi bidro til tre Haugesund-poeng med en av scoringene mot Lillestrøm.

Fotballnomaden med fortid i ungarsk- og portugisisk, tyrkisk- og bulgarsk toppdivisjon mottok en presis pasning fra kantkollega Erik Huseklepp på en kontring.

Marginer



Etter en vending like utenfor Lillestrøms 16-meter prøvde Abdi et skudd. Ballen gikk via Marius Amundsen og ned i det lengste hjørnet i målet til kanarifuglene.

- Jeg fikk et dårlig touch. Så gikk jeg inn og skjøt. Jeg tror den traff en Lillestrøm-spiller, og så rett inn. Det var deilig, beskrev målscoreren i samtale med Eurosport.

Stillingen sto seg helt til Shuaibus merkelige scoring helt på slutten.

Med tommålsseieren er Haugesund oppe i seks poeng på tre seriekamper, mens Arne Erlandsens LSK-spillere blir stående på tre poeng.