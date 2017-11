Ingebrigtsen flau over eget lag: - Ingen unnskyldning

Rosenborg virket uvanlig tafatte mot Aalesund.

Rosenborg tok oppskriftsmessig ledelsen 1-0 mot Aalesund, men tapte til slutt 2-1 på Sunnmøre. Det får trener Kåre Ingebrigtsen til å tenne på alle plugger.

- Det er sjelden jeg er flau over innsatsen vår, men i dag er jeg det. Vi har en haug med supportere som kjører seks-sju timer for å se på oss, også stiller vi opp med dette. Det er ikke i nærheten, sier RBK-treneren til Eurosport etter kampslutt i Ålesund.

- Ingen unnskyldning

Laget som ble ligamester lørdag kveld, da Molde tapte mot Kristiansund, skulle by opp til dans mot Aalesund, men uten innsats ble det tungt mot tangotrøyene. Aalesund tok dermed sin føste seier siden 25. juni.

Ingebrigtsen mener at ingenting kan forsvare det spillerne presterte, søndag. Verken det at ligamesterskapet var sikret eller at spillerne spilte en hard kamp i Europaligaen på torsdag skal påvirke trønderne, mener han.

- Det finnes ingen unnskyldning. Når vi ikke ønsker å flytte beina, og plutselig tror at vi har blitt «så inni granskauen» gode. Da funker det ikke, melder Rosenborg-sjefen.

Rekdal kritisk

Han får støtte fra Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal. Den tidligere spilleren og treneren slaktet måten Rosenborg opptredde på Color Line Stadion.

- Dette er ikke en seriemester verdig. Det er nesten så vi kan si at det har vært en uprofesjonell opptreden, kommenterte Rekdal da dommeren blåste av kampen.

Han mener at sløvheten spillerne viste delvis kan forklares av at Aalesund var gode, men synes ikke dette var noe Rosenborg kan være kjent av.

Trønderne får mulighet til å rette opp i inntrykket 19. november. Da kommer tabelljumbo Viking på besøk til Lerkendal.

