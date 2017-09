Ingebrigtsen om Real Sociedad: - Ajax og Celtic er fullt på høyde med dem

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Trønderne drar ikke på chartertur til Spania, lover Rosenborg-sjefen.

MARIENLYST (Nettavisen): Søndag formiddag sto Real Sociedad for en uhyre sterk prestasjon, da Deportivo La Coruna ble beseiret 4-2 på bortebane og baskerne dermed tok sin tredje seier av tre mulige i årets La Liga-sesong i Spania.

Den prestasjonen er det bare Barcelona som kan matche, mens et lag som Real Madrid allerede henger fire poeng etter.

Noen timer senere vant Rosenborg 2-0 borte mot Strømsgodset, og befestet sin posisjon på toppen av tabellen i den norske eliteserien.

Ikke like tøff motstand, kanskje, med all respekt for Drammen og Strømsgodset, men trønderne sørget uansett for å ta med seg en god porsjon selvtillit før møtet med det spanske topplaget i Europa League førstkommende torsdag.

Selv om faglig leder i Rosenborg, Trond Henriksen, allerede er på plass i Spania og fulgte Real Sociedads 4-2-seier over Deportivo La Coruna fra tribunen, rakk Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen å se den spanske ligamatchen på tv før hans egne gutter tok seg av Strømsgodset på Marienlyst. Og den offensive 51-åringen lot seg ikke skremme av hva han så fra det ubeseirede La Liga-laget.

- Fullt på høyde med Sociedad

- De ledet 2-0 og slapp inn til 2-2, så ga Deportivo det bort på slutten der. Det er et bra lag, definitivt, men Celtic og Ajax var brukbare, de også, sier Rosenborg-treneren, og tenker på motstanderne som Rosenborg møtte i kvalikrundene til henholdsvis Champions League og Europa League.

Mot Celtic klarte trønderne 0-0 på bortebane, men måtte gi tapt 0-1 hjemme på Lerkendal.

Dermed ble det Europa League-playoff for klubben, der de som kjent slo Ajax i to kamper. I Amsterdam vant de sorte og hvite overraskende 1-0, mens matchvinner Samuel Adegbenro satte inn to nye scoringer i 3-2-kampen hjemme på Lerkendal.

UBESEIRET: Real Sociedad står med tre seiere på tre kamper hittil i den spanske ligaen.

- Jeg tror Celtic er fullt på høyde med Sociedad, sier Ingebrigtsen, som er tydelig på at Rosenborg drar til Spania for å kjempe om tre poeng.

- Det blir ikke noen chartertur, nei. Eller, jo, det blir det jo faktisk, sier 41-åringen, ler, og tenker på at Rosenborg har chartret et eget fly til San Sebastián.

Ikke imponert over forsvarsspillet

- Du mener virkelig at verken Ajax eller Celtic står tilbake for Real Sociedad?

- Nei, det tror jeg ikke. Ajax blir bare bedre og bedre. Og Celtic... de møter jo PSG nå på tirsdag, så da får vi se hvor gode de er. Men Celtic er fullt på høyde med Real (Sociedad), svarer Ingebrigtsen.

Det begrunner han med det han har sett av det spanske laget. Rosenborg-treneren er ikke imponert over forsvarsspillet til Real Sociedad, som har sluppet inn fire mål på sine tre kamper.

- Brendan Rodgers har gjort en bra jobb i Celtic. Jeg tror ikke Deportivo hadde skapt så mye sjanser på Celtic som det de gjorde mot Real Sociedad, sier Ingebrigtsen.

- Kvaliken var det verste

Samtidig har Rosenborg en hjemlig serie å tenke på. Avstanden ned til Sarpsborg 08 på andreplass er på seks poeng, men det er fortsatt mange kamper som gjenstår.

Og da trønderne slo Ajax i to kamper i august, ble begge seierne etterfulgt av hjemmetap i Eliteserien for henholdsvis Haugesund og Vålerenga.

- Hvordan unngår dere at det samme skjer igjen nå?

- Nei, men det var en helt annen setting. Kvaliken er det desidert verste i det her, da ligger presset på oss. Nå er vi inne i gruppespillet. Vi kan senke skuldrene og dra til Spania og se hvor goe vi er, svarer Rosenborg-treneren.

- Hvilke forberedelser gjør dere?

- Vi har lært litt av det vi har gjort i de foregående rundene mot Celtic og Ajax. Vi må være gode på å forsvare oss, og ikke minst må vi tørre å angripe. Nå er det ikke noen bortemål, nå må du har med deg poeng. Så nå for vi testet oss på det.

Har du sett denne?

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!

Mest sett idag