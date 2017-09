Ingen dialog mellom Edvartsen og NFF i helgen

Det har ikke vært kontakt mellom Svein-Erik Edvartsen og Norges Fotballforbund etter at TV 2 fredag erfarte at dommeren er ferdig som seksjonsleder i NFF.

Kanalen hevdet fredag at NFF mener måten Edvartsen har opptrådt er uforenlig med hans stilling, som han de tre siste månedene har hatt sommerferie og pappapermisjon fra. De erfarte også at han ikke kommer tilbake som toppdommer neste år.

Edvartsen er seksjonsleder for NFFs avdeling for samfunnsansvar.

Hans advokat John Christian Elden avkreftet til VG samme dag at Edvartsen er ferdig i jobben og at de heller ikke har fått noen indikasjoner på at han ikke er med som toppdommer i 2018.

Verken NFF-generalsekretær Pål Bjerketvedt eller dommersjef Terje Hauge ville kommentere opplysningene fredag.

I en SMS til NTB mandag skriver Elden at det ikke har vært kontakt mellom partene i helgen.

– Ingen diskusjon eller kontakt i helgen, skriver han.

Svein Graff, informasjonssjef i NFF, svarer dette i en SMS på spørsmål om de har vært i kontakt med Elden eller Edvartsen.

– Vi har ikke noe nytt å melde i denne saken nå.

Konflikten mellom Edvartsen og Hauge fikk enorm oppmerksomhet i vår. Det endte med en beslutning om at Edvartsen ikke skulle dømme denne sesongen, men han ble kompensert for tapte inntekter.

Det dukket opp beskyldninger mot Edvartsen fra en av hans tidligere assistenter om mobbing og trakassering, og flere dommere gjorde det klart at de ikke ønsker å samarbeide med Edvartsen.

Edvartsen sa i et TV 2-intervju 16. mai gjentatte ganger at han «la seg flat» og ville endre sin kommunikasjonsform. Han beklaget også stygge tekstmeldinger han hadde sendt til dommerkolleger. Likevel virker det ikke å ha bidratt til en løsning.

Saken har vært en stor belastning for fotballforbundet.

– Det er belastende for hele vår organisasjon. De siste to-tre ukene har den nær sagt lammet hverdagen for øvrig, sa Bjerketvedt til NTB midt i mai.

