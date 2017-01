Ingen storkamper i neste FA-cuprunde

ANNONSE

Det kom ingen kremkamper opp fra bollen da 4. runde i FA-cupen ble trukket mandag kveld. Regjerende mester Manchester United møter Wigan hjemme på Old Trafford.

De aller fleste Premier League-lagene unngikk å trekke hverandre. Arsenal kan få en bortetur mot serierival Southampton, men da må sistnevnte først slå ut Norwich og Alexander Tettey i omkampen etter helgens 2-2-resultat.

Manchester City venter også spent på om de får motstand fra Premier League eller League One (nivå tre). Crystal Palace klarte lørdag bare 0-0 borte mot Bolton. City får uansett nok en cupkamp på fremmed gress.

Norsk duell

For Manchester United blir det hjemmekamp også i 4. runde. José Mourinhos mannskap blir vertskap for Wigan, som overraskende vant FA-cupen i 2013. United slo i helgen Reading klart 4-0 på Old Trafford.

Storklubben tangerte forrige sesong Arsenals rekord da den tok sin 12. FA-cuptriumf.

Stefan Johansen scoret utligningsmålet da Fulham snudde til 2-1-seier borte mot Cardiff. I neste runde venter Premier League-laget Hull hjemme på Craven Cottage. Det blir en norsk duell. Johansen får da en gjensyn med sine landslagskolleger Markus Henriksen og Adama Diomande.

Omkamp

Liverpool har fortsatt en jobb å gjøre mot lille Plymouth. Søndag holdt League Two-laget unna til 0-0 på Anfield. Wolverhampton er neste motstander for laget som vinner omkampen.

For Chelsea ga trekningen hjemmekamp mot Brentford fra mesterskapsserien.

Øvrige kamper: Tottenham – Wycombe, Derby – Leicester, Oxford – vinner Birmingham/Newcastle, vinner Sutton/AFC Wimbledon – vinner Cambridge U./Leeds, vinner Ipswich/Lincoln – Brighton, Millwall – Watford, Rochdale – Huddersfield, vinner Sunderland/Burnley – vinner Bristol C./Fleetwood, Blackburn – vinner Blackpool/Barnsley, Middlesbrough – Accrington Stanley.

Kampene spilles den siste helgen denne måneden.

