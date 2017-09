Ingrid Buer Søndenå har fått påvist hjernesvulst

24-åringen skal opereres mandag.

Vålerengas midtstopper, Ingrid Buer Søndenå, mister resten av sesongen etter at hun fikk påvist hjernesvulst tidligere denne uka.

Det opplyser Vålerenga i en pressemelding på sin nettside fredag.

Klubben skriver at 24-åringen har slitt med hodepine i en lengre periode, og at det etter en MR-undersøkelse fredag i forrige uke, ble klart at årsaken til smertene var en svulst i et hulrom inne i hjernen.

Søndenå står med 98 kamper for Vålerengas A-lag.

- Hun så frem til både serieinnspurt og semifinale i cupen, men nå skal hun i stedet kjempe en helt annen kamp. Tross den tøffe beskjeden fra legene er Søndenå ved godt mot og gleder seg til å kunne bidra for laget neste sesong, skriver Vålerenga i pressemeldingen.

- Hele Vålerenga-familien ønsker Ingrid lykke til med operasjonen og ser frem til å få henne tilbake på banen, skriver klubben videre.

Spilleren selv sier diagnosen kom som et sjokk.

- Det var selvsagt et sjokk med en gang, men jeg er positivt innstilt og overbevist om at dette skal gå bra. Det er kjedelig å måtte avslutte sesongen allerede nå, men jeg gleder meg til å kunne bidra i 2018.

Vålerenga spiller toppseriekamp mot Avaldsnes på nye Vålerenga stadion lørdag, og Buer Søndenå har ifølge klubben sørget for å få perm fra Ullevål sykehus, slik at hun kan se kampen fra tribunen.

