Stjernespilleren blir i klubben ut karrieren.

Barcelona opplyser fredag at midtbaneeleganten Andres Iniesta har signert en ny kontrakt med klubben, via sine offisielle nettsider.

Ifølge klubben har Iniesta signert en såkalt «livstids»-kontrakt.

I praksis betyr dette at 33-åringen har bundet seg til å bli i klubben ut karrieren og at han vil få en ny ettårskontrakt for hver sesong så lenge han selv ønsker det. Iniesta har vært i Barcelona helt siden 1996.

Iniesta har spilt hele 639 kamper for klubben og har scoret 55 mål. Han fikk sin debut på A-laget den 29. oktober 2002.

I løpet av tiden hos katalanerne har han vært med å vinne hele 30 titler, blant annet åtte La Liga-titler og fire Champions League-titler.

Iniesta har også vunnet EM to ganger og VM én gang med Spania.

