Innocent fra LSK til Malmö

Lillestrøms Bonke Innocent går til svenske Malmö FF. Overgangssummen skal ligge på åtte millioner kroner for 21-åringen, ifølge NRK.

Midtbanespiller Innocent, som kom til LSK i 2014, er på plass i Malmö for å skrive under for den svenske toppklubben. LSK får åtte millioner for spilleren, skriver NRK onsdag.

– Lillestrøm Sportsklubb har i dag blitt enig med den svenske klubben Malmö FF om en overgang for Bonke Innocent, skriver LSK i en pressemelding.

– Salget av Bonke frigjør midler som vi kan reinvestere i spillerstallen, sier daglig leder Robert Lauritsen.

LSK røper ikke noe rundt overgangssum, men opplyser at klubben har sikret seg prosenter ved eventuelt videresalg.

Tidligere onsdag ble det klart at Lillestrøm henter spissen Marco Tagbajumi fra Strømsgodset.

