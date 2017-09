Inter svarte på tiltale

Inter tok sin tredje strake seier i Serie A søndag og holder dermed godt følge med regjerende mester Juventus på toppen av tabellen.

Juventus slo ChievoVerona 3-0 lørdag og la press på forfølgerne. Et snaut døgn etterpå hadde Inter små problemer med å svare på tiltale.

Nyopprykkede SPAL ble et nummer for små i søndagens kamp og kom under allerede etter en snau halvtime. Da sendte måltyven Mauro Icardi Inter i ledelsen fra straffemerket. Scoringen var spissprofilens femte i ligasammenheng denne sesongen.

Straffesparket kom for øvrig som et resultat av at dommeren tok i bruk videodømmings-muligheten Serie A nå opererer med.

Ivan Perisic fastsatte sluttresultatet til 2-0 tre minutter før full tid med et strålende volleyskudd.

Inter og Juventus har dermed begge full pott etter sesongens tre første serieomganger. Milan og Napoli kan klare det samme med seier senere søndag.

