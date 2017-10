Intility blir Vålerengas nye stadionsponor

Etterlengtet avtale på plass for osloklubben.

VALLE (Nettavisen): Vålerenga Fotball kunne på en pressekonferanse mandag presentere ny sponsor for klubbens nye stadion.

Arenaen ble åpnet i september i år og har fram til nå gått under navnet Vålerenga idretts- og kulturpark. Nå er altså en sponsoravtale på plass.

Det oslobaserte teknologiselskapet Intility er arenaens nye sponsor.

- Riktig og bra partner



Stadion skal hete Intility Arena.

- Jeg er veldig happy med at vi nå har funnet en partner som er lokal og som i tillegg har verden som sitt marked. Jeg synes det er kjempekult at vi etter så lang tid har kommet fram til sånn løsning med en så riktig og bra partner, sier daglig leder i Vålerenga, Erik Espeseth, til Nettavisen.

Han forteller at det har vært en lang prosess med å få på plass en slik avtale for den nye arenaen.

- Vi har hatt en periode på to år nå cirka, som vi har jobbet med å finne denne partneren. Vi har vært innom flere verdensdeler og har hatt noen tilbud, som enten var litt for kortsiktige, eller at summene ikke var riktig, eller at det har vært noe annet. Nå føler vi at vi har fått ja på alle disse tingene, sier Espeseth.

- Vi har både lokal og regional tilknytning, med verden som marked. Kontantsummen er på et riktig nivå, og tillegg kan de bidra til teknologisk utvikling, så føler jeg at dette er veldig riktig, sier han videre.

Avtalen mellom partene strekker seg over ti år, opplyser Espeseth, men påpeker at det vil bli en evaluering av samarbeidet midtveis i avtalen.

- Verdt veldig mye



Espeseth vil ikke si konkret hvor mye avtalen er verdt.

- Den er verdt veldig mye. Det er mye verdier i et sånt partnerskap. Cash-delen ligger på et fornuftig nivå, men det er også et partnerskap med et av de fremste teknologiselskapene i Norge. Vi håper det kan løfte oss til Champions League-nivå på IT og teknologi, sier han.

Det hele ble omtalt som en historisk anledning i en pressemelding fra klubben tidligere mandag.

Vålerenga stadion ble åpnet 9. september i år og har en kapasitet på 17.333 tilskuere. Den har beliggenhet på Valle Hovin i Oslo.

Vålerengas stadion føyer seg dermed inn i en lang rekke stadioner med sponsornavn. I Eliteserien har dette blitt svært vanlig de siste årene.

Av andre «sponsede» stadionnavn i den norske toppdivisjonen finner vi blant andre Color Line stadion (Aalesund), Komplett Arena (Sandefjord), Aker stadion (Molde), og Skagerak Arena (Odd).

