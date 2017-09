Iran opprettholder kvinneforbud på fotballarenaer

Irans fotballforbund lukker ørene for kritikken og fortsetter å nekte kvinner adgang til fotballkamper i landet.

Det bekrefter den iranske fotballpresidenten Mahdi Taj til nyhetsbyrået ISNA tirsdag.

– Et fotballstadion er ikke et passende sted for kvinner, sier Taj og hevder videre at saken ikke er av stor betydning verken for kvinner eller for menn i det iranske samfunnet.

Kvinneforbudet på landets fotballarenaer ble innført i 1979 og har vært gjeldende i de 38 årene siden. President Hassan Rouhani og hans regjering ønsker å oppheve forbudet, men har ikke fått støtte av de islamske skriftlærde som styrer landet.

I det siste har stadig flere protestert mot forbudet, særlig i forbindelse med VM-kvalifiseringskampen mot Syria 5. september. Da fikk syriske kvinner lov til å se kampen i Teheran fra tribuneplass, mens iranske kvinner ble nektet.

Irans nasjonalforsamling uttalte etter kampen at forbudet er en «beklagelig og sjenerende diskriminering». Også landslagskapteinen Masoud Shojaei har kritisert forbudet og bedt om at det oppheves.

(©NTB)