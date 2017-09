Iranske kvinner bedt om å bruke syriske flagg

Iranske kvinner nektet adgang til VM-kvalifisering. Syriske supportere fikk fri adgang.

Krigsherjede Syria kan sensasjonelt kvalifisere seg til fotball-VM i Russland neste år etter at de greide 2-2 på overtid mot Iran i Teheran. Nå står Australia for tur i en play-offkamp i oktober og så en eventuell kamp mot et lag fra Nord-Amerika, Sentral-Amerika og Karibien.

Syria vant kampen også på tribunen



Syria vant på dramatisk vis med en utligning på overtid i andreomgang. På tribunen vant også Syria en annen dramatisk kamp: Kvinnelige supportere fra Syria fikk se kampen, mens kvinnelige Iran-supportere ble stoppet av iransk politi selv om de hadde fått kjøpe billetter til kampen på internett, det melder BBC. Iran er allerede kvalifisert til fotball-VM neste år.

Kvinner har ikke lov til å se herrekamper i Iran.

SYRISK GLEDE: Syriske spillere jubler etter å ha greid 2-2 mot Iran på hjemmebanen til Iran. Resultatet betyr at Syria er videre i VM-kvalifiseringen.

Nektet adgang



De kvinnelige iranske supporterne som ble nektet adgang til den viktige kvalifiseringskampen samlet seg utenfor Azadi Stadion i Teheran for å protestere mot at de ble nektet inngang, mens kvinnelige syriske supportere fikk komme inn uten problemer. De måtte bare vise passene sine for å få adgang.

I forkant av kampen var det skapt inntrykk av at kvinneforbudet var opphevet til denne kampen og at det derfor var fritt fram for kvinner å kjøpe billetter på forhånd.

Det iranske fotballforbundet sa at dette var en misforståelse og meldte at de som hadde kjøpt billett skulle få pengene tilbake.

Allikevel troppet mange av kvinnene som hadde kjøpt billett opp foran stadion og begynte å protestere da de ble nektet adgang. Politiet tok bilder av demonstrantene og truet med arrestasjoner, ifølge kilder som var der.

نذاشتند بریم داخل ورزشگاه. کلی عکس و فیلم گرفتند و تهدید به بازداشت. تمام بلیت هامون رو جمع کردند و با خودشون بردند#زنان_ورزشگاه pic.twitter.com/7qVPoOrSyB — Banafsheh Jamali (@Banafshehjamali) September 5, 2017

Kvinnelige supportere på vei til fotballkampen mellom Iran og Syria.

Andre supportere rapporterte at enkelte polititjenestemenn anbefalte de iranske kvinnene som hadde kjøpt billetter til å bære syriske flagg for å komme gjennom billettsperringene.

Kvinnelige parlamentsmedlemmer fikk unntak



Det iranske forbundet møtte også liten forståelse hos en av kommentatorene på den iranske statskanalen, som like før kampstart sa at det var synd at iranske kvinner ikke fikk komme inn når syriske kvinner og kvinner fra andre land fikk fritt leide inn på kampen, i følge BBC.

Til tross for forbudet hadde kvinnelige iranske parlamentsmedlemmer fått adgang til å se kampen fra tribunen av det iranske sportsdepartementet. Noen av dem boikottet kampen i sympati med dem som ikke fikk komme inn.

طیبه سیاوشی نماینده مجلس در #استادیوم_آزادی برای تماشای بازی ایران-سوریه pic.twitter.com/qK40tAFOih — خبرآنلاين (@khabaronlinee) September 5, 2017

Det iranske parlamentsmedlemmet Tayebeh Siavoshi på kampen mellom Iran og Syria.

- Så lenge jenter i dette landet må kle seg i herreklær og møter tusenvis av problemer for å komme seg inn på stadion for å se kamper, så vil jeg som en representant for folket ikke benytte meg av spesialtillatelsen til å se kampen, sa Parvaneh Salahshuri til det iranske studentnyhetsbyrået ISNA.

Et annet kvinnelig parlamentsmedlem, Tayebeh Siavoshi, ble sett på tribunen.